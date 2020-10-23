隔晚美股造好，加上23日早舉行的美國總統大選辯論未有太大驚嚇，在舊經濟股撐盤下，港股開低走高，連升六日。

恒指23日開盤跌13點，報24,773點，早盤曾跌102點，見24,683點全日低，但100日線（現處24,734點）有支撐，舊經濟股發力，推動恒指中午升152點。

恒指午後甫開升184點，高見24,970點，刷新9月3日以來高位，盤中一度倒跌，尾盤再回升，收盤漲132點或0.54％，報24,918點；連升六日累漲760點。

國指收報10,125點，升40點或0.4％；科指明顯跑輸，收報7,484點，跌135點或1.8％。

大盤全日成交1,116.48億港元。

個股表現方面，中國平安保險因陸金所計畫上市，升2.3％報86.35港元，居成交金額榜首位。「三桶油」佔據藍籌升幅榜三甲，以中海油升7.3％表現最好。石藥跌3％，為表現最差藍籌。

(工商 )