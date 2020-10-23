現今居住英國的大馬網紅Uncle Roger (黃瑾瑜)，因在自己的YouTube頻道上瘋狂吐槽BBC美食頻道主持人赫莎的蛋炒飯炒得極其失敗而讓他聲名大噪，不但頻道訂閱數已破200萬，一系列「蛋炒飯」評論影片對閱率也破千萬，讓他登上人氣網紅美食評論家的寶座。

不只赫莎，連名廚傑米．奧利佛也難逃毒舌評論；影片中，數度看到Uncle Roger對於奧利佛的炒飯功力大感震驚，頻頻崩潰大喊「HaiYaa」(意指感嘆、無法認同)， 「HaiYaa」頓時也成為超魔性的一句口頭蟬。

Uncle Roger「嗨呀」口頭禪成表情包 (圖 / 翻攝自網路)

在近期Uncle Roger應眾外甥、姪女們的要求，評論起地獄廚神 高登的蛋炒飯影片。但不論是在鍋具的選用或是烹調的方式，都讓Uncle找不出可以挑剔的地方，高登的翻鍋技術，也讓羅傑叔叔頻頻稱讚！影片的最後，也只能硬在雞蛋裡挑骨頭，說高登應該要拿湯匙而不是用叉子吃炒飯與建議他能去做一下皮膚護理。

此支影片一出，點閱數迅速衝破千萬，同時更釣出高登本尊在下方回應：「羅傑，很開心被你認可！」 。

(中時新聞網)