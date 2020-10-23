新北市永和警分局永和派出所警員蔡昱郡、林俊宇日前執行巡邏勤務，接獲民眾報案有一名女子疑似遭詐騙，說自己的兒子遭人綁架，對方要求百萬贖金，在慌亂之餘，女子急著匯款救兒子。

民眾覺得事有蹊翹請求警方幫助，警方了解後，撥打其兒子電話，經撥通後與媽媽連絡，確定沒有遭人綁架，林姓女子這才驚覺都是一場騙局。冷靜下來後，才說因為兒子工作較忙，平常較少聯絡，覺得可能因為彼此的關係疏遠，才讓不肖分子有機可乘。

(中時 )