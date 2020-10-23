兒子遭綁架？熱心民眾求助 警識破詐騙集團 16:552020/10/23 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和警分局永和派出所警員協助民眾免於受騙。（永和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和警分局永和派出所警員蔡昱郡、林俊宇日前執行巡邏勤務，接獲民眾報案有一名女子疑似遭詐騙，說自己的兒子遭人綁架，對方要求百萬贖金，在慌亂之餘，女子急著匯款救兒子。 民眾覺得事有蹊翹請求警方幫助，警方了解後，撥打其兒子電話，經撥通後與媽媽連絡，確定沒有遭人綁架，林姓女子這才驚覺都是一場騙局。冷靜下來後，才說因為兒子工作較忙，平常較少聯絡，覺得可能因為彼此的關係疏遠，才讓不肖分子有機可乘。 (中時 ) #永和 #派出所 #綁架 #詐騙集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天新聞台得罪當權被迫關門？ 僅2成2認無關秋後算帳 13:582020/10/23 政治 嫌旅館鐵門太單調 無聊男「畫一朵花」被逮 14:372020/10/23 社會 誰最監督政府？ 中天新聞台奪冠 12:042020/10/23 政治 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 09:062020/10/23 社會 八旬老婦自家農田迷途 雲警動員十幾人 6小時平安尋獲 15:012020/10/23 寶島 擋萊豬出招 國民黨團提要求力爭到底 遭民進黨團封殺 11:022020/10/23 政治 盜伐林木集團1條龍 下訂單親送到府遭破獲 15:232020/10/23 社會 響應挺蕉助農 新北團體民代共同發揮愛心 15:152020/10/23 生活 職災個案主動服務 南投縣府全力伸援 10:122020/10/23 寶島 女騎士疑變換車道不當 遭後車追撞滾入遊覽車輪旁 14:382020/10/23 社會 社會熱門新聞 突收闖紅燈罰單！ 她愣：我沒車沒駕照欸 曝真相全看傻 - 社會 清心福全勾結供應商作假帳 逃漏稅4764萬餘元董座遭起訴 - 社會 沒零錢可找！面膜女潑麻油雞踹外送員下體 互告結果出爐 - 社會 岳父母開出「客家習俗」嫁女 男友崩潰發問 網揭暗黑真相 - 社會 手機店變摩鐵！人夫檢查監視器 驚見老婆店內交纏狂戰小王 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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