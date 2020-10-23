哪一款眼鏡最適合我？眼鏡鏡框竟然也有「保濕」款？曾去到日本旅遊的朋友，對於來自日本的快速配鏡品牌JINS不會陌生。JINS本月正式進駐環球Global Mall桃園A8店，店內設有互動式展台以及JINS BRAIN人工智慧系統，打造出全台唯一的新型態體驗店；更基於臨近長庚醫院，與長庚醫院眼科將展開長期產學合作，讓眼科醫生能將醫療第一線蒐集到的眼科病友需求，透過與JINS研發團隊之謙的合作與創意加發，進一部開發出更適合台灣民眾需求的眼鏡，並且甚至對於眼科疾病的預防盡一份心力。

JINS環球桃園A8店 用AI協助提升配鏡體驗

JINS進駐環球Global Mall桃園A8店的新店，是全台目前33家店中唯一的「新型態體驗店」，設有全台唯一的JINS MOISTURE第二代保濕眼鏡展示櫃，還有日本當地研發的最新第8代鏡片，讓店內民眾還不需要實際配鏡，就可以先實際了解到濾藍光鏡片、全視線鏡片等的實際效果，知曉特定款式鏡片能為眼睛帶來的防護。

JINS環球桃園A8店擁有全台唯一的第二代保濕眼鏡展示櫃。（黃慧雯攝）

JINS環球桃園A8店展示日本當地研發的最新第8代鏡片，讓民眾能清楚了解不同鏡片的功效。（黃慧雯攝）

此外，JINS環球桃園A8店也與JINS其他四家店（誠品站前店、市政府店、新光三越南西店、三創生活店）一樣，導入JINS BRAIN人工智慧系統。如果你配鏡時總是難以下決定，不知道哪一款最適合自己，就讓AI來給你點建議吧。JINS BRAIN是JINS花費半年時間建置的AI系統，目前收集到超過30萬種不同臉型配戴各式框型眼鏡的照片，再讓3千位JINS不同國籍、性別的店員根據眼鏡適合度給予評分，再讓電腦從判讀過程中進行學習所統整出的AI智慧判讀系統。當你在設有JINS BRAIN的JINS店內時，配戴上你挑選的眼鏡後（需摘下口罩，讓辨識更為正確，且你的臉部資訊不會因此錄入JINS BRAIN的資料庫，不需擔心），只需要幾秒鐘就會給出這款眼鏡從男性店員、女性店員給出的適合度百分比，讓你作為參考，聽起來是十分玄妙。

JINS環球桃園A8店內設有JINS BRAIN人工智慧系統，能告訴你從店員角度來看，這款眼鏡與你的適合度有多高！（黃慧雯攝）

而如果較為害羞的朋友，如果擔心JINS店內JINS BRAIN秀出來的眼鏡合適度結果會被其他人看見的話，你可以加入JINS TAIWAN的LINE官方帳號。在其中點選「JINS BRAIN AI幫你選眼鏡」選項後，就會邀請消費者上傳一張沒有戴口罩、配戴上眼鏡的自拍照。傳送出去後只要幾秒，就能得到AI判讀的結果，告訴你這一款眼鏡與你之間的適合度。如果在選購JINS眼鏡時，不知道哪一款適合自己，也可在店內拍攝幾張戴上眼鏡的自拍照後，有時間再藉由JINS LINE官方帳號來給予你配鏡建議。

JINS TAIWAN LINE官方帳號也整合了JINS BRAIN的AI功能。（手機截圖）

JINS與長庚眼科產學合作 推廣眼睛保健

在今日JINS環球桃園A8店體驗活動中，台灣JINS總經理邱明琪點出，台灣是亞洲近視率最高的國家，高度近視比例更是全球第一，這就是當初JINS在五年前進駐台灣的原因之一。今年5月的疫情期間，JINS曾捐助林口長庚醫院100組防護眼鏡補給箱，作為防疫最前線醫護人員的安心後盾，自此也開啟與長庚眼科之間進一步的合作契機。

因先前捐助防護眼鏡的契機，邱明琪指出，JINS透過長庚眼科方面的回饋發現到台灣50歲以上民眾罹患乾眼症的比例提升，且10~19歲族群間，因更早開始接觸3C產品，罹患乾眼症的比例也提升2.36倍，幾乎是每10位就有一位會受到乾眼症情況困擾。再加上JINS藉由在台近5年的經營，也發現台灣民眾有獨特配鏡上的需求。因JINS是少數擁有自己研發部門的眼鏡品牌，便期待藉由與長庚眼科之間的合作，能將第一線眼科醫生所發現的眼科病友的需求，直接與業界研發部門結合，進一步研發出更合適台灣民眾的產品，或甚至對於預防未來罹患眼科疾病作出預防。

例如，JINS環球桃園A8店設有JINS全台唯一JINS MOISTURE第二代保濕眼鏡體驗櫃。第二代產品改良第一代的儲水盒機制，改用高機能保濕海綿（需要定期為海綿加水），能讓配戴後眼周保濕比率提升20%，對於需要長時間盯著電腦、手機螢幕的朋友，或是經常覺得眼睛乾澀的消費者來說，都是相當貼心的產品。長庚眼科的病友，就能在鄰近醫院的區域，找尋到能協助預後的眼鏡產品。邱明琪也在會後分享到，在今年疫情期間，第二代保濕眼鏡的銷量意外高漲，就是因為有女性消費者發現配戴JINS第二代保濕眼鏡後，竟發現有助於改善眼周細紋。

台灣JINS總經理邱明琪與林口長庚醫院眼科部副部長黃奕修合影。（黃慧雯攝）

針對與JINS之間的合作，林口長庚醫院眼科部副部長黃奕修表示，根據統計台灣每年眼科病患就診率都持續以7%比例提升，新北、桃園地區的就診率更是以10%增長，代表有眼科疾患的消費者是逐年增加，且會求助眼科協助。多年前他曾因為與日本靜宜大學之間的合作，提前一睹保濕眼睛的創新產品，後來才曉得在日本能有如此創新的眼鏡產品，正是基於靜宜大學與JINS日本研發部門之間的合作。因此他對於台灣JINS與長庚眼科之間的產學合作樂觀其成，也很期待這樣的合作契機能讓年輕眼科醫生在第一線所發現到的病患需求，還有發想眼鏡類產品的創意，能與JINS研發部門之間強強聯手，來達到進一步研發發病後更合適配戴的產品，或是甚至能進一步預防眼科疾病的期待。

JINS與長庚眼科之間的產學合作橫跨多個面向，邱明琪表示除了目前有定期與長庚眼科醫生之間的腦力激盪會議，彼此交流最新眼科病況發現與研發成果外；他們也將在日本尚未正式推出的JINS MEME智慧眼鏡提供給長庚眼科的醫生進行運用，不僅能在不對病友帶來侵入式困擾的情況下，了解到病人每天是否遵照醫囑進行眼部照護，還可進一步透過眼鏡上的感測器了解到病人的生理狀態與心理狀態。邱明琪分享，相關的研究在日本已經產出對於佩戴者注意力的研究成果，能得知使用者每天生產力最高的時段，並且打造合適的工作環境來激發工作效率；此外也可透過感測器來偵測跑步、高爾夫球選手的姿勢是否正確等，終端運用上相當多元，也期待這樣的合作能夠進一步協助長庚眼科的醫生，對於罹患眼部疾病的病友能有更全面的了解與洞察。

今日JINS不僅是對外展示了他們運用AI，優化配鏡體驗的研發能力；也展現出他們期待透過與長庚眼科之間的合作，為眼科疾病的預防、預後所能付出的努力與心志。應該讓你對於JINS品牌有了全新的了解，且相信雙方的合作，任何一個長期配戴眼鏡的消費者都會相當樂見。

JINS環球桃園A8店佔地超過30坪，座落在環球Global Mall一樓，店內展示超過一千副JINS研發，專為亞洲人開發的眼鏡鏡框。在此不僅可以體驗配鏡、驗光、30分鐘快取的體驗，還可以感受其他JINS店內少有的JINS BRAIN人工智慧系統，給予你選搭眼鏡的建議。還能了解到保濕眼鏡的創新產品，以及JINS最新鏡片的運作原理，彷彿就是一間座落在購物中心的眼睛保健實驗室，走一趟不僅能配鏡，還能長知識！來到機場捷運A8站附近的話，可把握機會來店內體驗。

(科技)