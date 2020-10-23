台南市議會繼去年首創表揚全市百歲人瑞獲得好評後，今年推陳出新自製2米高的大型扭蛋機，23日邀請到33位百歲長者前來議會同樂。老人家們不僅拿到慶賀重陽的禮品，還能玩扭蛋機試手氣，氣氛熱鬧溫馨。

鑑於出席活動的百歲長者們，年紀加起來超過3300歲，平時難得出門，為了表示對老人家們的重視，議長郭信良、市長黃偉哲及立委陳亭妃以及近40位議員們都到場迎接，場面盛大。

郭信良表示，去年議會舉辦重陽節敬老表揚活動後，經由媒體披露，議會得到許多鼓勵和讚許，包括提供禮物的贊助單位都說這個活動很有意義，要求議會再接再厲繼續辦下去，正因為聽到這麼多支持的聲音，今年議會加倍用心舉辦這個活動，將「敬老」的優良傳統發揚光大。

今年敬老活動以同樂會的型式呈現，不僅邀來表演團體，還有3位阿公阿嬤登台演出。其中，最年者、出生1913年的黃烟阿嬤，以一口流暢的四句聯吉祥話，贏得許多掌聲；還有一位阿公唱日文歌，以及一位阿嬤的歌謠表演，在在都令人驚豔。郭信良還笑著說，阿公阿嬤們像寶藏一樣，多才多藝，比他厲害得多。

活動當中，長輩們玩興大發，在家人陪同下紛紛去轉扭蛋機。郭信良說，這個超過2米高的扭蛋機，由議會員工自行製作，非常有創意。百歲人瑞每人可以扭2次，其他來賓則可扭1次，贊助單位提供的獎品十分豐富，要讓大家滿載而歸。

黃偉哲也對議會推動敬老尊賢表示感謝，並祝福活動圓滿成功。

陳亭妃則稱讚市議會舉辦重陽敬老活動已經形成口碑，尤其是藉此凸顯出長輩們對社會的貢獻，讓老人家覺得很受尊重；更讚揚議會不僅舉辦很多接地氣的活動，議員們問政認真，因此獲得全台地方議會透明度第一名。

(中時 )