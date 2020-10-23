無障礙看美大選 16:552020/10/23 中時新聞網 陳友齡、國際組 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無障礙看美大選 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統在海內外擁有龐大的影響力，11月3日大選的結果將產生廣泛的影響，以下將以最淺顯的方式，幫助讀者了解這場攸關全球的大選。 (中時新聞網) #川普 #拜登 #美大選 #百寶箱 #投票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－美刺激法案樂觀 支撐金價高檔 04:102020/10/23 證券．權證 美國大選短兵相接 04:102020/10/23 時論廣場 英雄市長 變成川普的攻擊犬 04:102020/10/23 國際大事 川普陣營再爆 電郵門大人物是拜登 04:102020/10/23 國際大事 美大選辯論 李俊俋點出川普與拜登金句分別是這兩句 14:192020/10/23 政治 黨內喊拜登當選撤萊豬 江稱不壓寶 04:102020/10/23 政治要聞 美大選辯論今登場 川普檢測呈陰性 傳將邀拜登次子前合夥人出席辯論 05:482020/10/23 國際 拜登批中美貿易戰 承諾令中國遵守國際規則 13:112020/10/23 國際 《國際政治》拜登在搖擺州民調仍領先川普 惟全國領先差距縮小 12:492020/10/23 財經 川普醞釀重手多經濟領域打陸 11月G7峰會出招就差勝選 11:092020/10/23 財經 國際熱門新聞 最終辯論「中規中矩」CNN：一關鍵讓川普失算了 - 國際 影》川普只剩一張嘴 麥克風消音畫面曝光了 - 國際 CNN民調：美大選終辯 拜登53％輾壓川普39％ - 國際 影》狂爆料拜登兒反遭仙人跳 朱利安尼在正妹前「摸鳥」畫面曝光 - 國際 川普舌戰拜登沒看點？網崩潰：牠沒出現好失望 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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