後備指揮部中校科長李志交被控盜賣衛福部徵用口罩案，台北地方法院23日再度開庭，李否認犯罪，李的辯護律師則「天羅地網」式的聲請調查證據，包括營區出入紀錄、高速公路電子收費紀錄等，同時聲請具保停押，不過，全部被公訴檢察官打臉，主張與案情無關，全案將於11月13日上午詰問證人。

檢方起訴指出，後指部下轄某單位的李志交，今年2月被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩時，涉嫌利用「螞蟻搬象」的方式偷口罩，偷走1500片的醫療用口罩，部分轉賣獲利8000元，其餘則留著自用。

李志交在庭訊中否認犯罪，辯稱沒有指示同案被告張政陽從口罩工廠帶離，也沒有轉賣給旅遊業的友人。

李的辯護律師則主張，外科用口罩無論是政府徵用或部隊生產，在點交前都不屬於公有性質，並非檢方起訴的竊取公有財物罪。

李的律師接著在聲請調查證據時，「舖天蓋地」大調閱，包括檢方已經列證的行動電話通聯紀錄、高速公路電子收費行車紀錄表，還有後備指揮部忠愛營區的入出營紀錄、衛哨勤務表、營區出入口、口罩工廠出入口的監視器畫面、衛福部口罩徵用流程等，甚至楊梅火車站附近所有大哥大基地台位置及台鐵進站悠遊卡進站紀錄，並傳喚李志交胞弟李宜蓬作證。

律師的主張隨即被公訴檢察官打槍，檢察官駁斥律師聲請調閱的事證與案情無關，且衛福部徵用口罩的說明，在1月21日的新聞稿內清楚載明，衛福部肯定有口罩生產紀錄，但與案情無關，完全沒有調閱必要。

檢察官同時質疑傳喚李宜蓬的待證事實為何？且因李志交與李宜蓬極有可能勾串，被告的親自經歷卻提不出具體的人事時地，單是訴訟行為就增加了羈押保全案件審理的必要性，反對讓李志交具保。

法院最後諭知11月13日及12月4日詰問證人，李是否停押將另為裁定。

(中時 )