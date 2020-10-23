台南市佳里區今(23日)凌晨發生一起天倫悲劇！一名52歲陳姓母親，遭患有思覺失調症的30歲李姓兒子，疑持榔頭、剪刀等「8種凶器」毆打致死，警方到場時陳婦的頭部與身體多處受傷，倒在血泊中，送醫急救後，宣告不治，含辛茹苦養兒30年，竟枉死在親生子之手，消息傳出不禁令人鼻酸。李嫌犯案後立即被捕，「8種凶器」也曝光。
李嫌國中開始出現思覺失調症狀，家人帶他就醫，也有服藥控制，今年8月底情緒失控，在家中亂摔東西，家人將他強制送醫治療，10多天甫從嘉南療養院出院，不料竟發生悲劇。
23日凌晨，李嫌疑因思覺失調發作產生妄想，懷疑母親要害他，雙方因而發生口角爭吵，竟持家中水果刀、剪刀、榔頭及燈管等物品攻擊其母，致其母頭頸、臉、胸腹及四肢多處受傷不支倒地。
警方現場蒐證找到水果刀、剪刀、鐵鎚、菜刀（檳榔刀）、焊鐵、燈管等，多達8種疑為攻擊陳婦器械，上面都沾有血跡，其中1把水果刀都斷裂，但死者是否被這8種器械攻擊，仍待比對傷口才能證實。
檢察官下午完成初步相驗，死者傷勢集中在上半身，因傷勢不只一處，傷口外觀似為多種凶器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖鑑定，釐清致命傷及死因。
李嫌無業，父親在台電服務，平日生活全靠母親打理，父母對他相當寵愛，兒子想吃什麼，就算遠在台南市區，也會買給他吃，不料因為愛子罹患思覺失調症，陳母含辛茹苦30年一夕間化雲煙，自己也枉死在兒子之手，不禁讓人唏噓。
李嫌犯案後由律師陪同在佳里分局應訊，惟因精神狀態十分不穩定，使筆錄製作過程緩慢，全案訊後於下午1時許，將他依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪，嫌移送台南地檢署偵辦。
(中時新聞網)
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