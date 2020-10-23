台南市佳里區今(23日)凌晨發生一起天倫悲劇！一名52歲陳姓母親，遭患有思覺失調症的30歲李姓兒子，疑持榔頭、剪刀等「8種凶器」毆打致死，警方到場時陳婦的頭部與身體多處受傷，倒在血泊中，送醫急救後，宣告不治，含辛茹苦養兒30年，竟枉死在親生子之手，消息傳出不禁令人鼻酸。李嫌犯案後立即被捕，「8種凶器」也曝光。

劉姓女子因患思覺失調症，今年5月當街砍傷機車騎士，遭依殺人未遂罪起訴。（資料照／翻攝畫面）

台南市佳里區一處民宅今天凌晨傳出患思覺失調症兒子打死母親悲劇。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

李嫌國中開始出現思覺失調症狀，家人帶他就醫，也有服藥控制，今年8月底情緒失控，在家中亂摔東西，家人將他強制送醫治療，10多天甫從嘉南療養院出院，不料竟發生悲劇。

23日凌晨，李嫌疑因思覺失調發作產生妄想，懷疑母親要害他，雙方因而發生口角爭吵，竟持家中水果刀、剪刀、榔頭及燈管等物品攻擊其母，致其母頭頸、臉、胸腹及四肢多處受傷不支倒地。

警方現場蒐證找到水果刀、剪刀、鐵鎚、菜刀（檳榔刀）、焊鐵、燈管等，多達8種疑為攻擊陳婦器械，上面都沾有血跡，其中1把水果刀都斷裂，但死者是否被這8種器械攻擊，仍待比對傷口才能證實。

檢察官下午完成初步相驗，死者傷勢集中在上半身，因傷勢不只一處，傷口外觀似為多種凶器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖鑑定，釐清致命傷及死因。

李嫌無業，父親在台電服務，平日生活全靠母親打理，父母對他相當寵愛，兒子想吃什麼，就算遠在台南市區，也會買給他吃，不料因為愛子罹患思覺失調症，陳母含辛茹苦30年一夕間化雲煙，自己也枉死在兒子之手，不禁讓人唏噓。

李嫌犯案後由律師陪同在佳里分局應訊，惟因精神狀態十分不穩定，使筆錄製作過程緩慢，全案訊後於下午1時許，將他依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪，嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時新聞網)