台北地院審理立委集體貪汙案，今傳喚國民黨立委陳超明出庭，陳仍堅持自己無罪，稱徐永明親自參加公聽會，可以交保，他只是打了一通175秒的電話，卻被羈押禁見，覺得莫名其妙；他願意接受司法最嚴厲的檢視，但請還他一個公平的司法。話講到此，他一度激動哽咽，說自己無辜、無奈到了極點。

陳超明表示，他在監獄關呆了，有瞬間短暫的失憶，直到檢方起訴後，他在看守所把所有卷證當成聖經、佛經看了好幾遍，逐字推敲後，仍不知道為何會因為1通電話被起訴貪汙。依證據顯示，他不認識李恆隆、翁華利、郭克銘，從未指示辦公室主任梁文一參與SOGO案。

陳超明說，收賄應該是偷偷摸摸，政治獻金是公開捐贈，要陳報給政府的，他第一次被調查局約談時，還不知道發生什麼事。案發時間在去年選舉期間，很忙，去年12月18日公聽會當天，剛好是選舉號次抽籤，以及重要造勢的日子，梁已明確告知無法出席，最後只請託他打電話給經濟部，「你們認為的大事，我認為只是小事」，這樣就叫施壓，「我覺得莫名其妙」。

陳強調，他是立院真正「辦事不拿錢」的立委，否則在國民黨最艱難的時刻，他哪能屢戰屢勝？在立院占有一席之地？他從政30年，請法官、檢察官到苗栗去問、去看、去聽，他從不開口要政治獻金，是真心服務、解決民困、為地方發展，拿了10多億給地方，從不貪1毛錢，才能被選民認同、肯定，他的政治獻金在立院排名第5，也是看新聞才知道。

陳的律師辯護說，陳唯一的行為就是打電話，但陳與經濟部長沈榮津有私交，且他是經濟召委，兩人本來就經常聯絡；梁文一私下向郭克銘收50萬元，陳並不知情；梁將公聽會的通知書蓋章轉發經濟部，就是一般立院公文、民眾陳情案的處理程序。

律師並指，打電話與100萬元出現的時間相隔25天，難認有關聯；陳若要收賄，應該會怕人知道，不可能用政治獻金，透明、要申報還開收據，不然日後有人捐了政治獻金，然後再來檢舉收賄，豈不人人自危？陳超明才是本案的受害者。

檢察官反擊，陳超明也應該派人去地方打聽，自己的名聲是好還是臭？真的辦事不收錢？還是打著召委名號拿錢辦事？本案5名立委犯罪事實不同，唯一相同點在於，郭克銘穿梭在各個立委辦公室主任中。梁文一與郭達成行收賄合意後，梁再傳達給陳，雖然沒有直接證據，但檢方是依據監聽譯文、證人證詞等證據還原真相，陳不應與梁切割關係。

檢方起訴指出，郭克銘2019年10月與梁文一會面，提議以「政治獻金」包裝行賄，盼贊助200萬元換取SOGO案公聽會，陳拒絕後，郭改由東吳大學與徐永明合辦公聽會，陳同意列名，童年12月16日並親自致電沈榮津，沈未接，改打給魏姓國會聯絡人要經濟部「賣個面子」，施壓經濟部指派人員出席公聽會，郭於今年1月8日支付100萬元政治獻金，另還給梁50萬元致謝。

(中時 )