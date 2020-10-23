彰化分署查封欠稅百萬黑色保時捷。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分署查封欠稅百萬黑色保時捷。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

法務部行政執行署彰化分署10月22日執行動產方案，在彰化市景宗街，查封一台惡意欠費的黑色保時捷休旅車，預計12月25日在彰化地檢署花壇贓物庫，與彰化地檢署查扣的其他贓車進行聯合拍賣，彰化分署表示這部車李姓女車主，滯欠牌照稅、罰單等稅費共計80萬9205元。

彰化分署表示，這次車的實際使用人並非車主，而車主的名下除這部車輛外，並無其他可供執行財產，形成了使用人以他人為欠稅人頭，違法使用車輛，大鑽法律漏洞。在車輛牌照被註銷後，仍多次違法掛上其他車牌繼續上路使用，俗稱AB車，即使被警方查獲，仍繼續掛其他車牌使用。這輛黑色保時捷，滯欠使用牌照稅61萬9405、燃料費5萬2000、違規罰單12萬4800、汽車強制保險費1萬3000，共計 80萬9205。

彰化分署在執行前先以義務人的地址輸入google map中時，竟然可在地圖顯示的街景圖看到這部車輛的蹤跡。顯示該車使用人完全無視法令存在。彰化分署當日執行時也立即報警告發，並由彰化縣警局派員到場另行依法開罰，預計未來將被開罰新臺幣10多萬元。粗估到明年牌照稅開徵後，因為這部車輛所衍生出的滯欠稅費可能高達新臺幣上百萬元。

彰化分署表示，為了遏止類此不良歪風，因此特別聯合國稅、地稅等移送機關，從10月21日起進行為期8週的「加強執行動產方案」，特別針對彰化及南投轄區內的AB車輛進行查緝，這次利在彰化市內查封到這部保時捷，除將拍賣這部車輛所得清償欠稅外，主要則是成功阻止這部車輛未來繼續因違法使用而積欠稅費罰鍰的可能。

(中時 )