《sin 七大罪～魔王崇拜～》於今日（23）公開，確定收錄Hobby Japan旗下作品《七美德 The Seven Heavenly Virtues》中同樣是由Niθ (θ上有 ̑ )擔原案角色設定的七位美德天使。並預計10/28在巴哈姆特動畫瘋上映《sin 七大罪》解禁版動畫，詳情起參考以下資訊。

《sin 七大罪～魔王崇拜～》七美德收錄確定和解禁版動畫10/28上線！

汝要成為救世主的候補，或是成為崇拜魔王的信徒？(圖/宇峻奧汀提供)

《七美德 The Seven Heavenly Virtues》是Hobby Japan的魔王崇拜企劃《sin 七大罪》的衍生作品之一，相應七個大罪而對立的七位天使。由於前作《sin 七大罪》中的魔王們推行的七大罪蔓延全世界，天界為了阻止大罪們，而派出七位天使到人間尋找擁有『七美德』的後補救世主拯救人類，然而這七位天使竟然卻有各自的性格缺陷！？

汝要成為救世主的候補，或是成為崇拜魔王的信徒？

◎七美德情報公開！

「忠義」米迦勒（ミカエル，CV：内山夕実）

司掌忠義美德的天使長。

正義感強，對神忠心耿耿、絕不動搖。

乍看之下完美無缺，但其實有著出人意表的一面，

非常喜歡蛋包飯，會嘴邊的蕃茄醬沒擦就出面見人。

自從路西法淪為墮天使後兩人關係轉友為敵，

對她心懷複雜的感情。

手持的武器為滅魔之刃「勒蒙．聖=米歇爾」。

「忍耐」烏列爾（ウリエル，CV：瀬戸麻沙美）

司掌忍耐美德的天使。

運用卓越的體能，作為天界的諜報員監視魔王們的動向…

本人雖如此認為，但其實躲得並不好，

經常被發現行蹤。

言行冷靜、極度忍耐到了清心寡欲的地步，

其實本性急躁，但今天依然不斷忍耐。

「慈悲」沙利葉（サリエル，CV：中村桜）

司掌慈悲美德的天使。

雖然被賦予了監視人類、阻止其犯罪的職責，

但是她的個性過於我行我素，

寬以待人寬以待己，並沒有好好完成自己的使命。

雖然對任何人都很寬容和善，

但一打噴嚏就會發動邪眼之力，

令周圍發生隨機的奇蹟或災禍。

「勤勉」聖德芬（サンダルフォン，CV：井澤詩織）

司掌勤勉美德的天使。

任勞任怨、勤奮努力，為了解決問題不惜犧牲自己。

但個性有些糊塗，她所發明的東西也都有些缺陷。

即使如此她仍每天努力不懈地研究與開發，

足見她強烈的上進心以及不輕易放棄的性格。雖是天使，

但是與身為魔王的貝爾芬格、亞斯塔祿交情很好，

似乎還會一起討論關於發明的事。

「博愛」梅塔特隆（メタトロン，CV：小澤亜李）

司掌博愛美德的天使。

不諳世事的她即使收到了超乎常識的要求仍不疑有他，

會奮不顧身地試圖完成。因此她的親姊姊聖德芬總是非常擔心她，甚至還派出無人機追蹤她的動向。

性格有如么女般的她總是讓周遭眾人操心不已，

但一拿起針筒就會搖身一變，

變成個性嗜虐的抖Ｓ醫療狂人。

「節制」拉斐爾（ラファエル，CV：Lynn）

司掌節制美德的天使。

她的職責是將人類世界的知識傳達給其他天使。

對於美容與打扮十分要求，興趣是塑身。

熱愛美食的她最喜歡零熱量食品。

個性爽朗海派，跟任何人都能親切地交談。

在天使之中較具常識，對人間界最為友善，

與米迦勒關係特別友好，摯友。

「純潔」加百列（ガブリエル，CV：新田ひより）

司掌純潔美德的天使。

個性十分保守，有天使的風紀股長之稱，

甚至比米迦勒更為頑固而不通融。

隨時充滿無憑無據的信心，因此態度莫名地強勢，

一旦失控就沒人能阻止她。

其實本人色氣滿滿，但豪無自覺，

連色慾的魔王都對她另眼相看。

◎《sin 七大罪》正版動畫授權 期間限定在動畫瘋播出！

經由HOBBY JAPAN授權同意，預計10/28開始在巴哈姆特動畫瘋上週更《sin 七大罪》動畫，分別有「解禁版本」和「魔法陣遮掩版本」同步上映。想要信教嗎？這是你最佳的時機了，成為大罪魔王們的信徒吧！

《sin 七大罪》動畫主題曲

首次見面，十束真莉亞。

「憤怒」撒旦登場。

在大罪面前人類被無情蹂躪！

動畫瘋有解禁版可以看哦。

‧10/28(三)預計上映集數

第一集：傲慢的墮天使(傲慢たる堕天使）

漆黑的逆十字突然墜落在聖蹟女學院的教堂雙手祈禱的十束真莉亞的面前。在那裡被架著的是，因為“傲慢”之罪而被墮天的大天使路西法。真莉亞打算幫助滿身是血的路西法，但路西法只留下一句話後，便落入地獄。墮落至地獄的路西法與『嫉妒』利維坦相遇，受利維坦指引，前往支配地獄的『七大罪』所守候的萬魔殿。

就讀聖蹟女學院的女高中生。

第二集：嫉妒導致的暴走（嫉妬ゆえの暴走）

相信路西法是天使的十束真莉亞，突然間卻被路西法奪走了心臟，甚至被路西法帶走，在人間開始過上最高級的名流生活！？另一方面，「嫉妒」利維坦對於路西法總是調戲真莉亞而感到怒火，打算給十束真莉亞比死還痛苦的屈辱。

‧10/31(六)預計上映集數

第三集：色慾的海岸邊（色欲の渚）

第四集：貪婪蠢蠢欲動的霧都（強欲うごめく霧の街）

‧陸續上映

第五集：憂鬱的歌姬（憂鬱なる歌姫）

第六集：怠惰online（怠惰オンライン）

第七集：無罪的暴食（咎なき暴食）

第八集：被解放的憤怒（解き放たれた憤怒）

第九集：你，放棄一切的希望吧（汝、一切の希望を捨てよ）

第十集：要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的祈禱（汝の敵を愛し、汝らを責むる者のために祈れ）

第十一集：祈求吧，如此便可獲賜（求めよ、さらば与えられん）

第十二集：神居於天，天下太平（神は天にいまし、すべて世は事も無し）

(科技)