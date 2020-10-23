台南市東區崇道路近日一棟民宅最近高掛「台灣民眾黨11月1日開幕茶會」布條，正式宣告台灣民眾黨插旗台南，並由立委蔡壁如負責雲嘉南選區，並將於11月1日舉行台南市總服務處成立大會，地方人士認為，台灣民眾黨此舉也是宣告即起布局2022議員選戰及2024總統立委大選。

台灣民眾黨插旗台南，政壇已有不少人士收到邀請，外傳台灣民眾黨下屆市議員選舉擬推派人選於永康、東區、安南區等區域投入參選。

台灣民眾黨台南總服務處總幹事為護理師李思慧，畢業於嘉南藥理科技大學保健營養研究所碩士、長庚技術學院護理系，為民眾黨今年不分區立法委員提名名單排第19。

蔡壁如表示，台灣民眾黨初試啼聲，此次在不分區立委政黨票於台南市得票率約10.8％，台南總服務處成立希望讓支持者更有凝聚力，未來這裡也將做為黨員及基層連絡處所，下次市議員選舉，各選區只要有適合人選，都會推人選參選。

(中時 )