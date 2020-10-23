「台中設計周」活動開跑，共有150家廠商、500個攤位展出，吸引不少民眾參觀。(主辦單位提供／林欣儀台中傳真)

整合10大產業公會共同主辦的「台中設計周」今天在台中國際展覽館盛大開幕，吸引許多民眾到場搶便宜，立法院副院長蔡其昌也到場為業者加油打氣；今年台中設計周共吸引150家廠商、500個攤位展出，主辦單位強調，透過活動希望達到交流目的，新概念、新建材能被知道。

今年台中設計周是以「台中設計周建築會展」為主軸，內容包含「建築產業會議」與「建築產業展覽」，更整合建築產業鏈的產、官、學等專業團體，透過市場了解需求並創造價值，藉以提供專業買主與一般消費客群的需求。

這場展覽整合5大建築及好酒節活動，展場中規畫「建築室內設計建材展」、「樂齡生活展」、「廚具櫥櫃展」、「木創生活節」及「一建築一家具整合設計 4.0微型博覽會」等五大主題，10大產業公會的結合、盼締造商業佳績。

除了展出各式建材相關產業的最新設計、概念與原料，展場中首度結合台中好酒節活動，提倡「喝酒不開車及適度飲酒」，以台中在地好酒及品酒文化，盼為生活增加樂趣。

台中市直轄市酒類商業同業公會理事長洪麗霜指出，今年集結40多家台中在地釀酒業者，把在地的好滋味、以「台中釀的好酒」為主題，將台中好酒介紹給民眾，並邀請台灣產學界與法國葡萄酒教育協會產業代表分享酒知識與品酒文化。

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(中時 )