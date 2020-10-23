美媒近日報導指稱，如果美國政府起訴大陸軍方學者，北京將以拘捕在大陸的美國公民作為報復，此一消息儘管遭大陸官方否認，但仍有一些美國學者最近陸續打包回國，以免遭北京的報復性逮捕，成為美中關係惡化的犧牲者。

《華爾街日報》最近曾報導大陸當局威脅要對美國政府起訴大陸軍方學者進行報復，可能拘捕正在大陸的美國學者。大陸官方否認了有關報導，但部分美國專家表示，北京早就在抓捕外國公民當人質，這種威脅一點也不令人驚訝。

《美國之音》報導，研究中國經濟和金融市場的領軍人物克里斯．鮑爾丁上個月結束了在越南富布賴特大學的教學工作，回到美國。他今年9月和網路安全科技公司Internet 2.0一起發佈深圳振華資料公司巨大境外個人資料庫的分析結果，首次證實外界對大陸搜集境外個人資料以影響和控制外國事務的猜測。

鮑爾丁說，參與分析工作的一些人受到了來自大陸的「壓力」，而他從事的研究工作與解放軍和大陸國安部相關，因此鮑爾丁決定帶著妻小迅速趕回美國，因為「越南與中國有引渡條約，中國的情報部門在越南非常活躍。風險太大，不能留在越南了。」

鮑爾丁在此之前也曾在深圳的北京大學滙豐商學院工作將近9年，而選擇離開也是出於人身安全考慮。他說，有一次無意間提到了一個從事非法軍售的大陸公司，就是這樣引來了不速之客，「幾個星期後，他們來到學校要求我辭職。我回家時發現明顯有人到過我家，有人進過我的辦公室。突然互聯網上不去了。這樣的事情基本每天都在發生。」

報導說，鮑爾丁不是唯受到大陸有關部門「禮遇」的外國學者。曾有一位日本教授收到大陸邀請前往演講，卻被大陸以危害國家安全為由拘捕。此外還有2018年遭到逮捕的加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗，他們遭指控從事間諜活動。

鮑爾丁說，大陸通常會說到做到，在大陸的美國人如果在做某種類型的學術工作或某個研究領域，應該要準備離開。而且，大陸已經說得很清楚，它首先針對的是歸化的美籍華人。

大陸外交部發言人公開否認此一說法，指稱所謂外國公民在華遭受任意扣留，完全是顛倒黑白。但是美國專家學者表示，肆意抓捕外國公民是大陸早已經在做的事。今年9月美國國務院發出旅遊警示，建議美國人不要去大陸旅遊，其中的一個理由是大陸會關押外國公民以在兩國的談判中取得優勢。

(中時新聞網)