飯店業者寒舍(2739)表示，轉投資的寒舍艾麗酒店為響應政府防疫需求，位於10～24樓的211間、近9成客房，將自26日起加入防疫旅館行列，但位於5樓的宴會廳、6樓的La Farfalla義式餐廳與The Terrace大廳酒吧、7樓的EB SPA玩美會所皆正常營運。

2013年12月27日開幕的寒舍艾麗酒店為寒舍集團自有品牌，為寒舍持股25％的轉投資聯屬公司，每季於業外按持股比例認列損益。酒店設有9房型、235間客房，其中86間可享有台北101美景，並有大廳酒吧、La Farfalla義式餐廳、4個宴會廳、戶外露天泳池及SPA。

寒舍此次開放10～24樓的精緻客房、景隅精緻客房、首席客房、景隅首席客房、寰宇套房等5種房型，共211間客房作為防疫旅館使用，含三餐的防疫住房專案每晚含稅價分別為7,000、8,000、8,500、9,500及12,500元起，其他客房則關閉不提供住房。

寒舍強調，寒舍艾麗酒店嚴格執行檢疫旅客與一般民眾動線出入口絕對分流、並由獨立部門提供檢疫旅客相關服務。檢疫旅客必須經由專屬獨立入住通道至指定客房樓層，一般賓客則從停車場或由1樓大廳進出，確保絕無任何共同接觸、使用共用區域可能。

此外，寒舍艾麗酒店持續採取防疫措施，包括員工全面性配戴口罩、量測體溫、各出入口放置乾洗手機、餐廳現場提供酒精棉片，以及定時消毒全館公共區域，為賓客全面把關，共同守護健康，以確保提供安全無虞空間。

據寒舍財報揭露，寒舍艾麗酒店2019年營收7.69億元、年減3.72％，稅後淨利0.56億元、年減18.28％。受新冠肺炎疫情衝擊，2020年上半年營收1.23億元、年減達69.3％，稅後虧損0.93億元，較去年同期獲利0.36億元大幅轉虧。

(時報資訊)