近日《天下》雜誌專訪林口長庚醫院院長程文俊，談此次疫情中長庚醫院的數位管理「超前部署」，不只談AI（人工智慧），更納入BI（商業智慧）。

報導指出，早在1976年長庚醫院成立時就導入電腦化系統；2000年推動電子病歷、2015年後持續再造，開始更有效率地推動結構化病例跟AI應用。程文俊說，長庚的努力獲得了重視，2014年，林口長庚紀念醫院成為台灣首家獲得醫策會「智慧醫院標章」的醫院；2019年成為台灣第一家通過全球最大數位醫療組織、美國醫療資訊暨管理系統協會（Healthcare Information and Management Systems Society, HIMSS）「電子病歷水準模型」最高級（7級）實地認證的醫院。

報導指出，數位練兵40、50年，今年的百年大疫，長庚醫院終於上場實戰。程文俊說，長庚的智慧醫療藍圖不只談AI人工智慧，更納入BI商業智慧，長庚啟動「感染管制智能監測儀表板」，哪層病房有人發燒、比例是否過高？是一般發燒還是新冠肺炎？「BI能讓你馬上發現不正常數據。」否則，長庚體系醫院全台有七大院區、9000個病床，還是遠東最大的醫院，光靠人力很難掌控全局。

值得一提的是，這次新冠疫情，林口長庚由於接近國際機場，又協助處理磐石艦、養護中心等重大事件，檢驗量占全國的24％，醫護徹夜加班，負擔沈重。過程中，科技發揮了重大作用。

首先就是建立資訊整合平台。「建立防疫資訊整合平台很重要！」程文俊認為，防疫最重要就是TOCC（確實詢問並記錄旅遊史Travel history、職業別Occupation、接觸史Contact history及是否群聚Cluster等資訊），長庚的平台連接建保雲端旅遊接觸史，搜集病患人跟員工的TOCC，從門診、病房、檢查到開刀，全部資訊透明。

舉例來說，透過門診預約系統，可以提前知道明天可能有4萬個病患要來看病；並且知道哪些人是隔離期間出來的，就轉請他到防疫門診或急診。

其次，長庚也將商業智慧分析（BI）應用在物資儲備。例如，疫情期間，口罩、防護衣等物資雖嚴格控管；但透過系統數據，可看出哪些病房可能因感染較多，用的比較多；院長就立刻調度物資，用在最應該用的地方。

最後，長庚也建制完整的監測跟服務系統，從陪病到訪客都管控，訪客採實名制，必須事先在APP上輸入TOCC資料。同時推出「藥來速」，在院外用窗口遞送藥物，避免感染風險。此外遠距診療也大幅應用在居家隔離的病患身上，透過視訊得到醫療意見，有急迫性才到院治療。

報導指出，防疫過程雖辛苦，長庚也得到許多病毒的相關資訊，在今年6月時已發表30多篇國際論文，程文俊說，相信長庚的作為對國際防疫有正面的意義。

(旺報 )