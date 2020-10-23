警方依殺害直系血親尊親屬罪嫌將李男(左二)移送台南地檢署偵辦。（台南市佳里警分局提供／劉秀芬台南傳真）

李男隨手拿家中的水果刀、剪刀、榔頭、日光燈管、電焊槍等8件凶器殺死母親。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區23日凌晨傳出命案，1名婦人被精神狀況不穩定的兒子以榔頭、水果刀、剪刀、日光燈管等8種凶器砍成重傷，經送醫後不治。當地警方到場後立即將嫌犯逮捕，案發時婦人丈夫在3樓睡覺，警方到達後才得知慘劇，在警局陪兒子時不發一語，面容難掩悲傷。

台南市佳里警分局3日凌晨0時12分接獲報案，民眾聽見臨宅有微弱呼喊救命聲音，警方啟動快速打擊機制趕往現場後，發現屋內有1名婦人倒臥血泊中，立即將傷者送佳里奇美醫院救治，但婦人仍不幸於1時53分死亡。

送醫後仍不致的52歲陳姓婦人，檢察官初步相驗完畢，死者傷勢不只一處，傷勢集中於上半身，初步檢視傷口外觀似為多種凶器所致，檢察官相驗後諭知擇日解剖，鑑定釐清致命傷及死因。

警方將全身沾滿血跡的30歲李男當場壓制逮捕，帶回警局偵訊，並從犯嫌家帶回水果刀、剪刀、榔頭及日光燈管、電焊槍等8件沾血凶器，李男被捕後坦承殺了母親，還向警方說，趕快打死他，「我不想再傷害別人」，在被偵訊時，精神狀態不穩，訊後李男也被警方依殺害直系血親尊親屬罪嫌將李男移送台南地檢署偵辦。

據了解，李男凌晨因為與母親雙方發生口角，隨手從家中拿榔頭、水果刀、剪刀、燈管等物品攻擊，導致母頭、身體、四肢多處受傷，警方到場時李母已倒臥血泊中，送醫後於凌晨1時53分由醫院宣告不治。

據鄰居表示，李男目前無業，平日很少出門，有時會覺得有人製造噪音要騷擾他，上月曾在家摔東西，家人報警將他強制送醫，才回來沒多久就發生慘事，都覺得意外又難過。

(中時 )