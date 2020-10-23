副市長令狐榮達指出，台中市與美國的歷史關係，從1953年副總統尼克森蒞臨台中東海大學動土典禮，1966年美軍C130運輸機進駐清泉崗機場支援越戰，留下來的包括大楊油庫相關重要史蹟，都應該做好保存，提供民眾參觀。（盧金足攝）

著名的「跟著油管去旅行」大楊油庫美軍史蹟深度旅遊，其中又有高北加壓站、風南清宮輸油管兩處史蹟被文資委員會決議解除列冊，市議員楊典忠23日表示，從清泉崗機場到大楊油庫、高美溼地的油管路線兼具史蹟與文化景觀的意涵，海線民眾的共同歷史記憶，市府有責任將其列入文化資產保護，提議將美軍史蹟列入台中市文化景觀。副市長令狐榮達表示，台中市與美國的歷史關係，從1953年副總統尼克森蒞臨台中東海大學動土典禮，1966年美軍C130運輸機進駐清泉崗機場支援越戰，留下來的包括大楊油庫相關重要史蹟，都應該做好保存，提供民眾參觀了解。

楊典忠指出，1966年美軍C130運輸機進駐清泉崗機場，支援越戰，當年在清水山上興建七座油庫儲油槽，大楊油庫及其相關設施在越戰期間，提供美軍充足的後勤補給資源，具體見證越戰及美軍協防台灣的歷史意義，台中清水清泉崗機場成為美軍越戰中繼站的史蹟。

除了機場內部設施外，當時美軍油輪在高美溼地外海，把油料經過經過油堤、高北加壓站、客庄坑口公輸油管、海風南清宮輸油管到大楊油庫，提供駐守清泉崗機場美軍B52轟炸機使用，史蹟都還存在現場，幾年前地方文史團體將這些景點規劃成「跟著油管去旅行」深度旅遊路線，引起許多文資愛好者前來尋幽探訪。

楊典忠說，根據文化局的文資審議會議記錄，高北加壓站、海風里南清宮外露油管在9月18日的文資審議解除文化資產列冊，加上2018年美軍舊油堤解除列冊、客庄坑口宮廟前輸油管未列入文資審查，使得整條完整油管史蹟，被文資委員切割審查後只剩大楊油庫一處。

他認為，這些史蹟幾乎都是位於公有地，這條油管史蹟的真實性與文化價值，以及建築方式與美軍太平洋總部在亞洲地區興建房舍相似，是全台唯一僅存美軍後勤設施，地方民眾時在不了解為什麼會被解列，萬一遭受不可逆破壞怎辦？

楊典忠強調，在中美共同防禦條約同一時期，在台中市區也有美軍宿舍與招待所保存至今，包括大雅區美軍宿舍、西區台銀美軍宿舍、美軍招待所(聯勤招待所)，其中也只有大雅區美軍宿舍登錄歷史建築，這些宿舍招待所與大楊油庫油館史蹟都是中美共同防禦時期的史蹟建物，都是老台中人的共同記憶。

他希望市府可以再進一步調查研究，而不是以切割式文資審議，化整為零來消滅美軍在台中市的設施與建築，莫讓台中成為沒有歷史的城市。

楊典忠認為，文化資產保存法的定義，史蹟是指歷史事件所定著而具有歷史、文化、藝術價值應予保存所定著之空間及附屬設施。

文化景觀是人類與自然環境經長時間相互影響所形成具有歷史、美學、民族學或人類學價值之場域。從清泉崗到大楊油庫、高美溼地的油管路線兼具史蹟與文化景觀的意涵，這是海線民眾的共同歷史記憶，台中市政府有責任將其列入文化資產保護。

他建議未來市府對於解除文資列冊與文資身份案件，應公開一段期間徵詢市民意見，廣納各方建言與資料，之後再依法進行文資審議，才不會造成未來的遺憾。

令狐榮達指出，台中市與美國的歷史關係，從1953年副總統尼克森蒞臨台中東海大學動土典禮，1966年美軍C130運輸機進駐清泉崗機場支援越戰，留下來的包括大楊油庫相關重要史蹟，都應該做好保存，提供民眾參觀了解。

文化局長張大春表示，尊重文化資產審議結果，但是對於能夠保存保留的部分，我們也可以搬到大楊油庫附近做展示，而觀光旅遊局已經移撥高北加壓站，未來能夠打造深度旅遊的亮點。

張大春說，屬於大楊油庫觀光廊帶中的高北加壓站、南清宮油管等史蹟，縣市合併前，台中縣交通旅遊局就已規劃為觀光景點，雖經文化資產審議會決議，不列入文化資產身分，但市府會妥善保存，未來仍將結合周邊景點設置停車空間，促進當地觀光，目前也已設立解說牌，讓民眾了解油庫身為軍事遺跡過往故事。

(中時 )