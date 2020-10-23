向來美國文化濃厚的Apple TV+吹起韓風！Apple TV+宣布，韓國當代知名男星李敏鎬將擔任最新蘋果原創影集《Pachinko》的主角，這會不會成為Apple TV+一波用戶成長的助力，相當值得觀察。

Apple TV+宣布改編自韓裔作家李珉貞（ Min Jin Lee）的《紐約時報》暢銷小說《Pachinko》。Apple TV+ 新劇《Pachinko》記錄了一個韓國家庭的四個年代移民歷史，闡述不同成員的人生觀、愛情、夢想和奮鬥故事。《Pachinko》將由一段不為世俗認可的孽戀開始，活過戰亂動盪大時代、經歷過和平盛世，可以預期原著小說中的感人至深情節將逐一重現。劇組即將於 10 月 26 日展開跨地域拍攝，於韓國、日本及美國實地取景，並包括韓文、日文和英文三國語言。

《Pachinko》由日本、韓國裔及其他國際級演員班底演出，人氣韓國偶像演員李敏鎬將飾演 Hansu 一角，一名與惡勢力勾結的商人，個性神秘，將於劇中展開一段招來意想不到後果的禁忌之戀。同劇演員包括Jin Ha、Anna Sawai、Minha Kim、Soji Arai 及 Kaho Minami 等等。全八集《Pachinko》由 Soo Hugh 編劇、執行監製及統籌，Media Res 製作，美籍韓裔導演郭共達（Kogonada）及 Justin Chon 將分別執導首四集及後四集，同時擔任執行監製。韓劇粉絲們是否感到相當期待呢？

今日適逢iPhone 12以及iPhone 12 Pro在台開賣，蘋果也延續了2019年起的政策，針對購買指定蘋果新設備的消費者，提供可免費欣賞一年期Apple TV+一年期的優惠，並且今年還有加碼，加贈Apple Arcade蘋果遊戲訂閱服務三個月期體驗。入手新機的消費者，千萬別忘了在手機啟用後三個月內，開啟相關試用服務，完整感受蘋果生態系的魅力。

(科技)