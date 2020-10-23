受到東北風及颱風外圍環流影響，苗栗縣自22日晚間開始降雨，雖陰雨綿綿，但農田水利署苗栗管理處明德水庫工作站統計，進水量有限。降雨不如預期，縣府盤點縣內32口抗旱井，可提供非飲用水使用，目前由環保局進行水質檢驗，未來水井位置、用水性質、檢驗數據將一併公開。

明德水庫工作站統計，這波雨勢截至23日下午3時，平均降雨量為26.6毫米，水庫入流量約有1萬7噸，水位微幅上升來到51.43公尺，蓄水量248.9萬噸，有效蓄水率20.37％，降雨對水庫進帳不大，且因風勢強勁提升蒸發作用，供水依舊吃緊。

苗栗縣政府水利處20日舉行旱災緊急應變第一次工作會議，各局處聯合抗旱，除了將啟用32口抗旱井，並研擬緊急用水因應對策，提醒縣內約90處使用簡易自來水系統，應由管理單位各鄉鎮市公所監控，預先準備替代水源，另外要求公務機關帶頭節水，停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水；未來進入限水階段將成立災害應變中心。

(中時 )