嚴重破壞環境生態的香澤蘭、蔓澤蘭經過龍崎區農會燒製成炭跟製成醋液後，惡草不惡，不只解決生態浩劫也開創新價值。（曹婷婷攝）

龍崎區農會今年開發竹炭新產品「晶炭禮讚、竹炭防潮除臭包-足達桑」，可直接放置於鞋櫃、鞋內、冰箱保鮮盒、皮衣口袋、皮包、首飾盒、抽屜等角落，可防潮及改善異味。（曹婷婷攝）

台南市龍崎區為「采竹之鄉」，龍崎區農會13年前投入建置4座竹炭窯，燒製孟宗竹、長枝竹等廢棄竹子，把竹材變黑金，迄已產出63款竹炭產品；今年更配合林務局將外來種的惡性雜草香澤蘭、蔓澤蘭燒成生物炭及醋液，也幫忙農業局燒蚵架廢棄物，協助解決生態浩劫。

龍崎區農會總幹事余秀聯表示，農會產出一系列竹炭產品，在業界頗負盛名，每年都會推出新產品，昨天發表竹炭防潮除臭包產品，也預告11月將發表竹炭浴巾等相關產品，竹炭黑金儼然是農會金雞母；但農會除了推陳出新開發新品，替農會締造商機，今年也善用窯將燒炭觸角延伸到香澤蘭、蔓澤蘭及蚵架等農民深痛惡絕的品項。

農業局森林及自然保育課表示，香澤蘭、蔓澤蘭又被稱為綠癌，因繁殖力強，被世界自然保育聯盟列為「世界百大入侵種」，會造成樹木無法行光合作用死亡，影響生態甚鉅。近年中央以每公斤5元收購，鼓勵民眾相揪除蔓，但除掉的蔓草丟焚化爐燒，造成焚化爐負擔。

林務局透過龍崎區農會協助把蔓澤蘭、香澤蘭燒製成生物炭跟產出竹液，目前初步效益不錯，預計明年至少收購2萬公斤，交給龍崎區農會燒製，把惡草變商品，也解決生態危機。

另外，農業局也因應每年蚵架廢棄物造成海洋汙染及破壞生態環境，首度委請龍崎區農會燒製蚵架及產出醋液，目前正委託佳義學、屏東科技大學檢驗分析，未來將朝可再利用於田間活化土壤或水產養殖淨化水質，以解決長期以來，廢棄蚵架汙染海洋生態環境的沉痾。

龍崎區農會將於11月7日舉辦產業文化活動，主打與市場接軌的研發成果，包含深受歡迎的竹炭麵、竹炭襪、竹炭皂、竹炭小腿套、竹炭洗髮精、竹炭沐浴乳、竹醋液及全新竹炭防潮除臭包等。

采竹節產業文化活動將在區農會的竹炭故事館前登場，結合竹炭月回饋有禮行銷活動，竹炭系列產品優惠滿額贈禮，並配合台南十大好麵之一竹炭麵，面麵俱到，即日起至月底11月30止，歡迎民眾到竹炭故事館選購。

(中時 )