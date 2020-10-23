為介紹臺灣懸日之美，中華郵政公司特以臺中市公益路及高雄市青年一、二路的懸日美景為題材，訂於2020年10月28日發行「懸日郵票」1套2枚，呈現夕陽即將從兩側高樓林立的街道底端落入地平線，餘暉灑滿街道的絕美景象，郵票面值分別為8元及35元。

配合郵票發行，中華郵政公司印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於10月26日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

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