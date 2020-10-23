太美了！中華郵政28日將發行「懸日」郵票 17:202020/10/23 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中華郵政將發行懸日郵票。 圖／中華郵政公司提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為介紹臺灣懸日之美，中華郵政公司特以臺中市公益路及高雄市青年一、二路的懸日美景為題材，訂於2020年10月28日發行「懸日郵票」1套2枚，呈現夕陽即將從兩側高樓林立的街道底端落入地平線，餘暉灑滿街道的絕美景象，郵票面值分別為8元及35元。 配合郵票發行，中華郵政公司印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於10月26日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。 (工商 ) #郵票 #懸日 #中華郵政 #票卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買27日審議會 將審亨泰光學上櫃案 15:492020/10/23 財經 金門縣府攜手中華郵政 規畫共構跨境物流中心 17:492020/10/23 寶島 果粉瘋搶iPhone 12 中華電董座：1個月內供貨漸充足 10:522020/10/23 財經 郁慕明倡反戰 號召百萬青年上街 04:102020/10/23 兩岸新聞 《店頭市場》利率走低 債市發行量衝高 08:172020/10/23 財經 全台第一輛香氛列車在淡水 淡海輕軌「輕軌香」票選活動24日開跑 13:192020/10/23 生活 臺灣OTOP產品設計獎快閃店 虛實同步 04:102020/10/23 產業特刊 《通信網路》中華電iPhone12供貨 謝繼茂：拚1個月想買就有 11:412020/10/23 財經 櫃買董事會 23日通過達亞及長聖兩公司上櫃案 17:202020/10/23 財經 富邦產險：疫情將使新常態資安與國際貿易風險增加 16:112020/10/23 財經 生活熱門新聞 100輛機車幸運得主有你嗎？快拿中油發票對頭獎 - 生活 好市多默默開賣iPhone 12 網驚：比官網更便宜 - 生活 全聯史上最好吃！芋頭布丁蛋糕 網暴動搶購 - 生活 麥當勞前員工揭點餐密技 多說「1要求」薯條保證現炸 - 生活 秋冬「滋陰潤肺」是保健王道 命理師曝「霜降」養生與禁忌 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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