地價稅即將於11月開徵，兆豐銀行率先宣布，今年將祭出3大優惠，與全民共體疫情時艱，讓納稅人無痛繳稅。只要持有兆豐卡的民眾，不限金額刷卡繳納地價稅都可享6期0利率優惠，倘若一次付清、刷兆豐卡滿5千元還可獲得0.3％現金回饋，若透過台灣Pay綁兆豐卡掃碼繳稅，還可再拿50元刷卡金。

財政部21日舉行地價稅開徵記者會，宣布今年地價稅將在11月1日正式開徵，繳納期限至11月30日，由於今年新冠肺炎疫情影響，繳稅有困難之民眾，政府也特地開放可向土地所在地稽徵機關申請延期或分期繳納，最長可延期一年或分期三年。

值得一提的是，今年地價稅繳納方式也較往年便利，不僅超商繳稅限額從2萬元提高到3萬元，非本人持有的信用卡也能刷卡繳稅，且無須額外支付手續費，也因此若需幫家人繳稅者，建議可多利用銀行推出的信用卡繳稅優惠，小賺回饋、減輕負擔。

以兆豐銀行今年推出的地價稅方案為例，倘若需繳納地價稅額為5千元，民眾只要以台灣Pay綁定兆豐信用卡一次付清稅款，就能同時獲得0.3％現金回饋與50元刷卡金，回饋率可達1.3％，建議要繳稅的民眾可以多加利用。

此外，也提醒民眾留意繳稅截止日為2020年11月30日，若逾期則每超過兩天將按滯納金額加徵1％，最高會加徵15％滯納金。

(工商 )