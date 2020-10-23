近年來造型icash2.0深受消費者喜愛，既實用又有收藏功能，愛金卡公司看準此一商機，今年一共推出國民美食「統一麵肉燥風味迷你號icash2.0」、「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」、「保力達蠻牛icash2.0」，每一款因為擬真的造型及可以感應乘車甚至發出聲音的特色，每一上市都造成轟動、話題性十足。上周推出「哆啦A夢-縮小燈icash2.0」後，這次再把台灣人香脆無法擋的國民休閒零食「科學麵」，等比縮小成迷你科學麵造型icash2.0，趣味無窮還能帶著走。

本次由統一企業獨家授權設計，麵體搖晃起來沙沙聲，不禁讓人聯想鹹鹹脆脆的好滋味。

「科學麵icash2.0」將於2020年10月26日11：00在OPEN POINT APP會員搶先開放預購，限量1,000個，售價199元，民眾只要於預購期間完成預購並在2020年10月27日23：59前至7-ELEVEN門市結帳，即可於2020年10月29日起於原預購付款門市取貨。

沒有搶到的民眾也別灰心，2020年11月4日(三)起全台7-ELEVEN門市限量開賣（數量依各門市庫存為準），限量8,000個，售價199元，快把握這次機會，收藏到超可愛經典科學麵icash2.0。

icash2.0積極拓展使用通路，除了既有的台北捷運、桃園捷運、高雄捷運皆可使用外，即將通車的台中捷運綠線也可使用icash2.0，icash2.0全台交通生活圈成形，2020年12月31日前台新icash聯名卡還有享台北捷運車資最高20％回饋（每卡每月上限200元）。

icash2.0購物優惠也不間斷，2020年10月31日前到7-ELEVEN購買指定商品享立折活動，周一至周六享5％、周日享10％折扣優惠；2020年12月31日前指定銀行icash聯名卡在7-ELEVEN、康是美及速邁樂加油站於指定日消費享OPEN POINT點數加碼回饋，更多活動及優惠資訊詳見icash官網。

(工商 )