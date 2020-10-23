中美貿戰及新冠疫情，品牌服飾訂單移出中國轉往東南亞，南紡（1440）、得力（1464）在轉單效應及越南廠新產能開出下，市場預期，第四季營運可望走出谷底，明年第二季前恢復成長動能。

受到新冠肺炎疫情衝擊，全球品牌服飾廠下單保守、訂單動能萎縮；加上台南新市紡紗廠及仁德空紡廠停產的影響，南紡今年累計1-9月合併營收125.98億元，年衰退27.23％。

因原料上漲幅度較產品價格快、加上認列0.53億元停產損失提列，使得上半年化纖事業虧損。南紡上半年也出現7356萬元的稅後淨損，每股稅後虧損0.04元。

南紡指出，越南廠是南紡海外最大生產基地，南紡越南廠共有60萬錠紡紗月產能，2018年，南紡更在越南太子龍廠區利用剩餘空間進行二廠三期擴廠事宜，新產能共計2萬錠／月，目前新產能已陸續投產。

因疫情影響，得力今年1-9月的營收59.75億元，年減21.82％；上半年也有1.64億元的稅後虧損，每股虧損0.43元。

得力越南廠今年一、二、三期產能都會開出，月產能可達到450萬碼，已經高於台灣的產能。

得力指出，訂單逐漸回籠，第二季應該是今年營運低谷。訂單加上防疫產品開始從第三季出貨，營運可逐漸好轉。

基於品牌服飾廠轉單效應，加上越南廠產能利用率逐步提升，市場預期，得力今年全年營收仍會衰退，不過，從明年第二季起，營運可望逐漸回到成長軌道。

(工商 )