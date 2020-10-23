美國總統大選，今天舉行最終場辯論，有鑑於上一場辯論因插話、搶話亂成一團，而民主黨候選人拜登其家族因涉嫌「貪污醜聞」，再度成為大選焦點。對於拜登在會上宣稱「沒拿過國外資金」，名嘴黃創夏認為，可惜川普少問了很關鍵的一句。

此次辯論是針對「新冠疫情」、「美國家庭」、「種族問題」、「氣候變遷」、「國家安全」以及「領導力」等主題進行辯論。因美國疫情確診人數已突破8百萬人，新冠問題仍是焦點之一，雖然面對美國已有20萬人死於新冠疫情，川普仍極力辯解「那是中國(大陸)的錯」。

對於終場辯論，美國有線電視新聞網《CNN》23日指出，即時民調顯示，拜登以53%輾壓川普的39%，而民調亦顯示，拜登整體表現得比川普好。但無論如何，在大選最後倒數階段，選民的心意已決，不管對川普或拜登而言，這場辯論對扭轉選民印象，並沒有出現太大影響。

對於拜登次子杭特(Hunter Biden)，近期因丟棄的一台筆電，被發現多封電郵涉嫌與烏克蘭進行貪腐交易，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)強調，將在選前10天公布更多細節。對於涉嫌捲入貪腐指控，拜登在辯論會中宣稱，「這輩子沒從外國拿過一毛錢」。

黃創夏則認為，拜登的說法，讓他覺得可惜，因為川普竟然沒有追問：「你兒子分給你的呢？」。

(中時新聞網)