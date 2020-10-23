李國毅近期忙拍攝三立華八《廢材闖天關》，他23日出席品牌一日店長活動，活動間不忌口狂吃，受訪時自虧「有餓到」，原因是前一天拍「脫光」戲，一整天沒吃、也什麼喝水，裸露程度？「就像《自由年代》，有一根東西擋住重要部位而已，現場蠻裸露的，穿一條四角褲」。

李國毅坦言，前一、兩個月就知道有這場戲，特地為此健身，體重不減反增2、3公斤，目前維持65、66公斤，雖不是第一次拍裸戲，但為了觀眾、也為了自己面子，「有稍微努力一點，身材有越來越好，以前有點太瘦了」，即便只穿四角褲，李國毅也不會害羞「我以前學游泳，救生員穿小短褲而已」，由於昨天才拍完，還不知同劇演員反應。

被問到女友是否喜歡肌肉男？他說「她沒有，我自己也沒有追求，看到很多強壯男明星，背後付出太大努力，生活自律、飲食控制，早睡早起才有辦法變成那樣，沒那麼簡單」。媒體追問怎知女友喜不喜歡？他說「我跟她夠熟，當然知道她喜不喜歡，她沒有再愛這款，哎這麼多年了」。不過他欣賞運動型女孩，「沒有一定要體重多少，健康健美就好，照顧自己是對自己負責任的表現，愛自己才會有人愛你」。

李國毅日前休息8個月，這回歸拍戲，跟《我的自由年代》導演老班底再度合作，每天都很開心，「對我來說，演偶像劇最輕鬆自在沒壓力，而且有很棒的team很開心」，更首次有意自己設計團體服，送給劇組幕前幕後工作人員。

李國毅認為，自己到了必須照顧大家的狀態，「可能經驗比較多，可以跟其他演員分享，如何調適自己的生心裡，我可以把自己照顧好，有餘力就多照顧大家」，接下來還有四、五個月的拍攝，「反正我飾演財神，帶給大家一點福氣，散一點財合情合理」。他出席活動展現廚藝，自虧頂多煎牛排、煎餃，廚藝架勢是拍戲學的，家人比他更會煮「輪不到我，都是負責吃的角色」。

(中時 )