美國男子里德（James Dale Reed）威脅綁架民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris），並且計畫在全國轉播的電視上處決拜登及賀錦麗，他大半夜在支持者家門前放恐嚇字條的畫面也曝光。

美國男子里德（James Dale Reed）威脅綁架民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris），並且計畫在全國轉播的電視上處決拜登及賀錦麗，他大半夜在支持者家門前放恐嚇字條的畫面也曝光，目前他已被逮捕、起訴。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下WJZ電視台報導，馬里蘭州42歲男子里德4日在馬里蘭州弗瑞德里克（Frederick）一處支持拜登的人家門口留下恐嚇字條，威脅要處決拜登及賀錦麗。

根據這戶人家的監視器畫面，頭戴毛帽的里德在4日凌晨4時30分來到這戶人家門口，將一張字條釘在房子門廊上後離開。

他在字條上以紅字、全大寫英文字母寫下「警告」，接著他寫道，「這是一封對所有讀到信件內容的人提出的警告，如果你是拜登／賀錦麗的支持者，你會成為鎖定的目標，我們根據選舉標誌列出一串住家及地址清單，我們有很嚇人的槍，我們是那些你們的孩子會做惡夢的人。」

接下來的內容訊息更露骨，稱逮到「拜登阿公」後會瘋狂揍他，甚至威脅「雞姦」賀錦麗，並且在全國直播的電視上「處決」2人。

里德已在15日承認犯行，並且遭到逮捕，他向調查人員供稱，由於美國目前的政治風氣，這類恐嚇言論會發生。

被留下恐嚇字條的人家表示不認識里德，不過他們有在住家庭院掛上支持拜登與賀錦麗的標語。

里德已在21日遭到起訴，如果被定罪，他最高恐面臨5年有期徒刑。

(中時新聞網)