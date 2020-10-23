美國男子里德（James Dale Reed）威脅綁架民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗（Kamala Harris），並且計畫在全國轉播的電視上處決拜登及賀錦麗，他大半夜在支持者家門前放恐嚇字條的畫面也曝光，目前他已被逮捕、起訴。
綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、哥倫比亞廣播公司（CBS）旗下WJZ電視台報導，馬里蘭州42歲男子里德4日在馬里蘭州弗瑞德里克（Frederick）一處支持拜登的人家門口留下恐嚇字條，威脅要處決拜登及賀錦麗。
根據這戶人家的監視器畫面，頭戴毛帽的里德在4日凌晨4時30分來到這戶人家門口，將一張字條釘在房子門廊上後離開。
他在字條上以紅字、全大寫英文字母寫下「警告」，接著他寫道，「這是一封對所有讀到信件內容的人提出的警告，如果你是拜登／賀錦麗的支持者，你會成為鎖定的目標，我們根據選舉標誌列出一串住家及地址清單，我們有很嚇人的槍，我們是那些你們的孩子會做惡夢的人。」
接下來的內容訊息更露骨，稱逮到「拜登阿公」後會瘋狂揍他，甚至威脅「雞姦」賀錦麗，並且在全國直播的電視上「處決」2人。
里德已在15日承認犯行，並且遭到逮捕，他向調查人員供稱，由於美國目前的政治風氣，這類恐嚇言論會發生。
被留下恐嚇字條的人家表示不認識里德，不過他們有在住家庭院掛上支持拜登與賀錦麗的標語。
里德已在21日遭到起訴，如果被定罪，他最高恐面臨5年有期徒刑。
文章來源：'WE TOOK IT SERIOUSLY' Eerie video shows the ‘crazed man behind plot to kill Biden and Harris dropping terrifying note at neighbor’s home’
文章來源：Maryland Man James Reed Charged With Threatening To Kidnap Former VP Joe Biden, Sen. Kamala Harris In Letter Left At Frederick Home
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。