除了當前的新冠疫情、韓特「郵電門」，以及敏感的種族問題之外，氣候變遷問題也是美國總統大選最後一場辯論中的關鍵議題之一。不過對於其中的能源與環保部分，民主黨候選人拜登表示他並未反對開採頁岩油，讓總統川普直嗆先前拜登不是這麼說的，拜登反要川普拿出證據，「把影片貼上網啊」，而川普也就如他所願，貼了一段先前拜登受訪時，曾公開反對開採頁岩油的影片。

據路透社與《環球郵報》報導，當辯論進行到氣候變遷問題時，面對主持人詢問如何應對相關挑戰，拜登表示他將計畫一套對氣候友善的經濟政策，同時能增加高薪工作與強化美國能源商機，並強調在他的政府下，美國逐漸走出石油依賴；不過這句話也讓川普反嗆，那些產油工業密集的選民好好看看拜登說了什麼，「他正在摧毀石油產業」。

對此，拜登回應表示，他並非反對頁岩油開採，自己還支持這項技術；面對川普一再追打「他曾說要禁止」，拜登反嗆「那就放上網啊」，而川普就放上之前多段提到要禁採頁岩油、中止聯邦政府對石油業補助的訪談影片，其中影片顯示，拜登先前接受美國有線電視新聞網訪問時曾表示，「我們不會讓石油與煤礦繼續運作下去，不會再有相關補貼」。

不過，拜登在結束辯論登機前，向媒體再次強調美國最終還是要採用所有的新能源方式，「但是我們不會禁止化石燃料」。

(中時新聞網)