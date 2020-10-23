等了12年，釘子戶拆了！員林市山腳路林厝派出所前路段終於正式開始道路拓寬改善工程，23日舉行動土典禮，預計明年1月底、亦即農曆年前完工。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）分別頒贈感謝狀感謝麗明營造董事長吳春山(左)、藝術家卓麗秋。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄（左）頒贈榮譽市民獎座，感謝麗明營造吳春山董事長慷慨解囊回饋鄉里。（謝瓊雲攝）

員林市山腳路林厝派出所前路段終於正式開始道路拓寬改善工程，23日舉行動土典禮，預計明年1月底、亦即農曆年前完工。（謝瓊雲攝）

等了12年，釘子戶拆光光之後，員林山腳路林厝派出所路段拓寬工程正式動工！彰化縣長王惠美、員林市長游振雄與麗明營造董事長吳春山等都出席動土典禮，吳春山更在國樂伴奏下高歌獻唱，山腳路拓寬路段全長159公尺，工期90天，預計明年1月底前完工通車。

員林市山腳路二段計畫進行截彎取直拓寬工程，2008年就獲交通部公路總局補助2500萬元，卻有部分道路土地，因位處新、舊道路交接處而未予徵收，12年來道路中間的釘子戶，導致往來車輛得繞道而行，歷年來經許多人奔走問題仍無解。

王惠美表示，幸賴游振雄市長主動拜會員林湖水里出生的吳春山董事長和林立浩副董事長，獲吳董慷慨解囊捐贈約645萬元用地補償費，縣府工務處也編列1600萬元完成協議價購，拓寬改善工程經費約700萬元，盼農曆年前如期如質完工，帶動新春觀光人潮。

動土典禮上，王惠美、游振雄分別頒贈感謝狀予榮譽市民獎座感謝吳春山，吳更在現場國樂伴奏下，高歌2曲「回鄉的我」、「媽媽請你也保重」，博得喝采。藝術家卓麗秋則捐贈個人創作給縣府。

工務處長林漢斌表示，工程自縣道137線山腳路二段55號、至林厝派出所前，全長159公尺，路寬15至25公尺（漸變），將鋪設AC路面及劃設標線改善，新建側溝126.7公尺，路口號誌改善6處及新設路燈1處，並設置庇護島將山腳路主線與崙雅巷支線雙向道路車輛分流。

(中時 )