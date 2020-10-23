屏東首座以動物為主題的溜滑梯公園23日啟動試營運，不少孩童第一時間趕來體驗。（林和生攝）

屏東首座以動物為主題的溜滑梯公園，23日正式啟動試營運。

屏東市繼縣民公園、永大及和平等共融公園開放後廣受好評，已是南部假日親子出遊的熱門景點，屏東縣政府更嘗試以「動物造型、滑梯效能」為主題，打造全縣首座「屏東勝利動物溜滑梯公園」，23日正式開箱試營運，第一天就吸引不少孩童前來體驗。

屏東縣長潘孟安表示，為提供孩童在玩樂中能獲得正向的官能刺激，縣府耗資2500萬元，以屏東市中山路與蘭州街口現有約5800平方公尺的公園綠帶空間，設計出色彩繽紛的動物FUN城市遊具，透過可愛動物造型，置入孩童最愛的溜滑梯設施，營造出獨特溜滑梯遊憩天堂。

溜滑梯公園分為森林探險區，由毛毛蟲、伯勞鳥、大象等組成，還有鯨魚區、貓狗大戰區、恐龍區，及適合幼兒的章魚及鱷魚區，連廁所都設計成為瓢蟲模樣，整體建置出分齡分層且豐富多樣性的10座動物造型遊戲場域，除有防曬天幕，更導入攀爬網及攀岩塊等設施，且遊具皆通過SGS兒童遊戲場安全檢驗合格。

屏縣府交旅處長黃國維指出，動物溜滑梯公園緊鄰勝利星村，將串連成帶狀親子遊憩空間，試營運階段將針對園區內動線步道及排水系統進行滾動式檢討，並在安全考量下將增加夜間照明及監視系統，未來也會依使用者建議逐步改善缺失。

(中時 )