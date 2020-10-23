立法院三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」，行政院發言人丁怡銘下午表示，感謝立法院通過紓困3.0相關預算；相關預算會持續在立法院的監督下執行，政府團隊也會繼續努力，做出成績。

丁怡銘說，在蔡總統的領導下，紓困1.0與2.0因為行政團隊的努力，以及民間的通力合作，讓防疫和振興都能夠有成績。在全球遭遇新冠肺炎、經濟大受衝擊時，台灣不但能夠正常生活，舉辦各項展覽與群眾活動，也讓失業率逐步下降、零售業和餐飲業等逆勢成長，全年經濟也可望維持正成長。

主計總處指出，特別預算原編列600億元，第1次追加預算1500億元，合計2100億元，到今年10月23日止，已執行金額1548億元。在防疫方面，已擴大開放至民眾日常生活且未有本土病例；在紓困方面，為受創企業及個人提供援助，直接嘉惠民眾已逾1200萬人；在振興方面，也發揮了擴大內需的點火效果。

主計總處說，今年8月國內零售業營業額年增率達8.2％，餐飲業年增率也達正成長2.0％，全國工業生產年增率也達4.7％，9月份以美元計價之出口年增率達9.4％，該月份失業率亦降為3.8％，可見已達原特別預算目標。

(中時 )