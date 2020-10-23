屏東農民張家村從義大利引進首台附掛式破碎型迴轉犁，吸引附近農友爭相目睹這「耕除神器」。（林和生攝）

鳳梨栽種常選在排水性佳的石礫地形，但在採收後的殘株移除，不僅費工又耗時，屏東農民張家村爭取農糧署補助，從義大利引進首台附掛式破碎型迴轉犁，23日「開箱」下田試做，附近農友聞風而來觀摩，直呼「真的太省力了」。

鳳梨全台種植面積達1萬1676公頃，屏東3510公頃、占30％，由於鳳梨忌淹水，主要栽種於屏185線，包括高樹、內埔、新埤、枋寮等鄉鎮的石礫地形，雖然排水性佳，不過在鳳梨採收後殘株移除就很惱人。

張家村說，過去使用機械化作業，往往因為石礫造成處理過程中機械設備損壞，但在農業缺工時，如果雇用人工移除，又造成人力、時間等成本增加，很難兩全其美。

農糧署屏東辦事處主任林隆新坦言，鳳梨田區多石礫及硬土，確實無法適用其他曳引機附掛的迴轉粉碎機打碎，再使用一般迴轉犁耕入土中作業，但若依賴人工拔除鳳梨殘株，光1公頃就需雇用25人工，且要耗時3個工作天，後續將殘株移除園區外，還需30趟台車作業，費用約要20萬元。

張家村近年來不斷尋求解決之道，後來在網路上看到義大利生產的附掛式破碎型迴轉犁，「從下訂到引進等了超過10個月」；除了能替代原先鳳梨殘株耕鋤，還可將殘株耕入石礫地中，增加土壤有機質，且1公頃1人操作不用半天就解決，比過去省了超過1個月的後續處理工時，「真的既省時又省力」。

(中時 )