迎接最新 iPhone 12/ iPhone 12 Pro系列在台上市，蘋果優質經銷商 STUDIO A 宣布即日起推出七大購機優惠，包含「中國信託LINE Pay卡」天天3%回饋、 Apple/Andriod雙機回收最高折抵30,000元、SA Care 2.0全方位保障計劃贈送 EarPods及快充組合、辦門號送購物金以及12/31日前SA點數折抵周邊商品100%等，有機會最低0元輕鬆把新機帶回家。此外，購機還加碼贈送「博士倫LACELLE蕾 絲炫眸彩色每日拋(炫彩系列)優惠加購券一張」。

針對想要到STUDIO A入手iPhone 12的朋友，舉例來說，陳小姐若原為標準會員iPhone 8系列用戶，此次預約最新上市的 iPhone 12 Pro 128GB，售價33,900元，使用中信LINE Pay卡付款，即可獲得LINE Points 1,017點回饋及SA會員點數339點，以往標準會員折抵周邊配件上限為20%， 12月31日前，陳小姐即可享有等同白金、鑽石級會員周邊折抵100%福利，點數可全額折抵保護殼及保護貼等周邊商品。若加購S.A Care 2.0全方位保障計劃，不僅享有兩年期的保障服務，再送市價2,570元EarPods、SAP雙18W充電器及無線充電盤等周邊好禮。而原持有iPhone 8手機，還可享舊換新最高5,080元及多台折 抵無上限等優惠。

STUIDO A 觀察本次 iPhone 12開放預約以來，預約人潮相較去年iPhone 11 時更為踴躍，預約量超過3倍！顏色以今年新色 iPhone 12 Pro 「太平洋藍」及 iPhone 12 藍為最多，佔了近六成，其次為iPhone 12 pro 石墨黑及iPhone 12黑 色，顯示經典不敗色也有不少支持群。容量方面iPhone 12 Pro 以128/256GB型機為主，iPhone12系列近半數預約為 128GB款式、64/256GB型機雖較少但也有近兩成的預約量。顯示最新的iPhone 12 其與Pro系列使用同款A14晶片、6.1吋OLED螢幕、超瓷晶盾面板與擁有優於玻璃四倍耐摔能力的特色，受到民眾親睞，而中階容量規格更為大眾換機的目標首選。iPhone 12 系列目前在STUDIO A持續接受預約，想趁此機會更換主機、添購周邊配 備的朋友千萬別錯過。

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