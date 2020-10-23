時序進入霜降，理應是秋季最後一個節氣，意指天氣轉冷，露凝為霜，只不過在地處亞熱帶的台灣，似乎較沒有明顯溫度變化，但霜降過後也意味著冬天將至。

霜降是晚秋，漢醫五補中有春升補、夏清補、長夏淡補、秋平補、冬溫補之說。霜降平補主要是平秋燥之氣。

秋季乾燥影響身心，不僅情緒容易煩躁不安，也擔心氣候乾燥造成皮膚老化。李錦秋營養師則推薦，霜降時節吃這些食物最好：

黃豆

健脾利水，適合寒露和霜降時節食用。

黃豆中含大豆異黃酮、卵磷脂、氨基酸，能改善內分泌、延緩女性細胞衰老，使皮膚保持光滑潤澤，可健腦、調血脂、增加鈣和骨質密度，且具有纖維助排便，維持窈窕體態，是35歲以上輕熟女很好的健康飲品。

黃豆脂肪多為不飽和脂肪酸，並富含磷脂，是防治高血壓、動脈粥樣硬化等疾病的理想食品。

柿子

生津潤肺，適合寒露和霜降時節食用。

柿子甘寒微澀，能潤肺化痰、清熱生津、健脾益胃，且能改善血液循環，有助抗發炎。另外，柿子中含豐富糖分、果膠及維生素，是慢性支氣管炎、高血壓患者的天然保健食品。

但柿子不宜多吃，像是貧血患者、腸胃蠕動不好的民眾、老人及小孩要適量攝取，因為研究發現，過量食用恐造成胃結石。柿子也不宜與螃蟹、魚類一同食用，恐造成腹痛、嘔吐，須特別留意。

百合

益氣潤喉，適合寒露、霜降時節食用。

百合營養又滋補，特別適合病後體弱者食用。百合養陰清熱、清潤甘甜，潤肺養顏，並有止咳、鎮靜安神效果，還有補腦健胃的功效，是中老年人的營養保健好物。鮮百合鎮靜安神效果好，乾百合則具有滋補效果。

百合可和蓮子搭配食用，可改善失眠症狀；百合也適合和雞蛋一起食用，滋陰潤燥、清心安神。

蘋果

清熱除煩，適合寒露和霜降時節食用。

蘋果中營養成份可溶性大，易被人體吸收，有利於溶解硫元素，使皮膚潤滑柔嫩。

蘋果含豐富礦物質，有利於鈣吸收利用，防治骨質疏鬆，也有補腦養血、凝神安眠的作用。

此外，蘋果的神效也已被科學證實，能預防「代謝症候群」以及心血管疾病，包括：高膽固醇、高血脂、動脈粥狀硬化、高血壓以及心臟病與中風等。

蜂蜜

蜂蜜能潤膚、潤腸通便，解決秋燥症狀。(圖片來源：pixabay）

益氣潤燥，適合秋分、寒露和霜降。

蜂蜜是天然滋養食品，主要成份為糖類，可直接被人體吸收，且食用蜂蜜，能迅速恢復體力，消除身心疲憊，增強抵抗力。

蜂蜜能潤膚、潤腸通便，解決秋燥症狀，國外研究還可緩解夜咳，很適合秋天飲用，但一歲以內的小孩要避免食用，且蜂蜜雖然天然但仍是糖類，減重的民眾應酌量食用，避免攝取過多熱量。

而從養生角度來看，霜降時節已可開始適當進補，為迎接寒冬做準備。諺語中「補冬不如補霜降」以及閩南話中的「一年補通通，不如補霜降」，就是認為秋補比冬補重要，相當於先替身體打好基礎，冬天來臨後，再進一步調理，事半功倍。

(中時新聞網)