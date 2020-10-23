有更多族人設計出不同風格族服，試圖在現有服飾中加入傳統元素。（王志偉攝）

2007年正名台灣原住民族第13族的撒奇萊雅族，目前族群人數僅千餘人，部落族人與耆老試圖透過口述、尋找文獻資料，拼湊出族群的記憶圖騰，在花蓮瑞穗鄉原住民奇美文物館策展的「Siket回路-馬立雲部落主題展」，有2件部落僅存、百年歷史的黑色族服，讓後代族人了解族群文化脈絡。

國立史前博物館聯合花蓮、台東7個原住民地方館舍，舉辦原住民族文化聯合策展活動，其中花蓮第一個「Siket回路-馬立雲部落主題展」，今起至明年9月30日在瑞穗鄉奇美原住民文物館展出。

瑞穗鄉奇美原住民文物館即日起展出「Siket回路–馬立雲部落主題展」，展示撒奇萊雅族相關文物。（王志偉攝）

撒奇萊雅族目前全台人數僅1008人，主要居住在桃園、花蓮，其中以花蓮8成最多，分布在花蓮市國福、國慶里、新城鄉北埔、瑞穗馬立雲部落、靠海的豐濱鄉磯崎村。

展覽場有一大特色「族群服飾」，撒奇萊雅有過世後衣物隨著下葬的習俗，目前僅保留2件百年前日治時期黑色上衣。策展人、也是瑞穗鄉奇美文物館研究及文物保存維護員拉蓊．進成說，找到最早的服飾是黑色布料加上些微刺繡，撒奇萊雅族習慣在人過世時，將衣服一起入葬，好讓族人帶到另一個世界穿，也讓傳統服飾愈來愈少。

這2件百年服飾，是目前部落僅存的黑色服飾，拉蓊．進成說，百年服飾分別是日治時期前、後製成，由當時部落製作服飾的族人傳下，可讓後代族人參考。

拉蓊．進成說，2007年正名時，外界對阿美族、撒奇萊雅族服飾容易搞混，族人就想設計有區別性的服飾，也就是目前是暗紅色、黃色及藍色為主調的服飾。隨著時代演進，有更多族人設計出不同風格族服，並試圖加入傳統元素，百年族服上的刺繡、紋路就成為重要印記，呈現出更多色彩，更傳達出正名後族人彰顯主體性的自我認同。

瑞穗鄉長陳進光歡迎民眾到花蓮旅遊時，走訪瑞穗鄉奇美原住民文物，透過展覽形式的轉譯，對原住民文化有更深層的認識。

(中時 )