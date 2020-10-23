多數人都願意買電動車善盡環保責任，現在卻常卡在價格昂貴、周邊服務配套，怎麼算都不划算。瑞銀投資銀行研究部指出，電動車的總成本一直在下降，因為電動車成功關鍵的電池，創新技術一直出現，帶給新一代電池的成本節省與效能提升，由瑞銀投資銀行研究部和UBS Evidence Lab旗下12位分析師共同完成的最新分析報告，內容透露重大預測：電動車整體成本將在2024年完全貼近傳統汽車，等於消費者可以用親民價位開起電動車！

瑞銀投行研究部據此大幅上調美國電動車滲透率，估計電動車的市場占比在2025年將達到12％。歐盟／中國引領的增長，更會帶動全球電動車滲透率升至2025年約17％、2030年的40％左右。

瑞銀投行分析師Tim Bush指出，在解析電動車的成本應就電池拆解分析，目前市場由不同廠商生產的7種電芯在競爭，2018年UBS Evidence Lab曾發佈Q-Series報告（Heart of an Electric Vehicle）中，由松下／特斯拉的電池系統奪冠，LG化學排名第二。由於市場競爭相當激烈，2年後的現在再度拆解，發現寧德時代最新的NCM 811電芯小幅領先，LG化學位元列第三，其成本顯著優於同業SK Innovation。

創新技術帶給電動車的電池成本大幅節省，該報告指出，2年後的2022年電動車與傳統汽車的總成本差距為1900美元，預計到2024年將縮減至零。此項超前發展，瑞銀投行認為，由於低成本的中國電動車供應鏈正走向全球，可能蠶食現有歐洲企業的市場大餅。

(工商 )