台灣是醫美王國，醫美診所四處林立，也因此產生不少問題，甚至衍生許多「血淋淋」的教訓。衛福部醫事司為加強醫美品質，由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會(簡稱醫策會)配合衛生福利部政策推動「診所美容醫學品質認證」，台北法喬醫美診所與高雄法喬醫美診所，今年同時獲得醫策會卓越機構美容醫學品質認證，法喬總院長同時也是整型教父邱浚彥呼籲消費者應該找合格診所，以保障自身權益。

衛福部表示，為打造優良、高品質的美容醫學服務環境，同時考量國內美容醫學服務近9成為診所提供，於108年邀集美容醫學相關學會及醫策會共同研議，推動並發展符合診所特性之「診所美容醫學品質認證」，並配合國際醫療發展，作為提供國內外民眾選擇優質診所之參考。 本年度參與診所共有122家，通過認證之診所為88家，整體通過率約為72%，期望未來透過更多診所參與，進一步強化國內美容醫學醫療及服務品質，打造更完善的美容醫學醫療環境。

整型教父邱浚彦經常與國外醫美團隊交流。

台北法喬醫美診所與高雄法喬醫美診所，今年同時獲得認證，總院長邱浚彥表示，團隊將持續努力，提供一個「安全且誠信」的醫療環境給愛美的民眾，讓消費者在專業又完善的環境當中「追求完美」、「打造個人魅力」。

邱浚彥是國內隆鼻權威，因應美學潮流，致力提升專業醫療服務品質，包含隆鼻、隆乳、抽脂等手術。為精進專業能力，邱浚彥經常和國外知名整形院所進行技術交流，更曾遠赴哥倫比亞、美國、韓國等多個國家進修提升專業技術。

法喬團隊張慈恩醫師表示，微整形已成為一種趨勢，其中雷射、針劑注射治療尤其受小資女歡迎，許多人習慣晚睡，造成皮膚暗沉、淚溝及眼袋等問題，透過微整改善，已越來越普及，受到疫情影響，需要常戴口罩，加上原本皺紋、色素沉澱、斑點都屬於常見肌膚問題，不少女性變得更重視肌膚保養，也因減少外出社交機會，術後恢復期能好好在家休養，微整類雷射、針劑注射治療詢問度明顯增高。

(中時新聞網)