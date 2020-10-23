搭公車卻搭到出軌，新北市一名黃姓警察，與妻子結婚17年，原本夫妻感情相當不錯，妻子從事幼教老師，平常下班到家約6、7點，而黃姓警察因為值班，大約10點才會到家，某天妻子開始晚歸，黃警感覺不對勁，後來在手機看到妻子與其他男子的裸露照片，才得知妻子早就偷吃。

根據判決書，黃警妻子外遇對象，是一名48歲黃姓公車司機，也是有婦之夫，與黃警妻子在公車上相識，經常陪伴對方搭公車到新北蘆洲總站，也會在公車上親嘴擁抱，2018年11月開始，兩人在新北市五股、蘆洲、台南等摩鐵開房間，4個月內就發生26次性行為，黃姓司機還會打卡留念。

直到黃警查看妻子手機，驚覺妻子與黃姓司機偷情，直接到警局報警，隔了3天偵查隊就在蘆洲汽車旅館，逮到妻子與司機衣衫不整，明顯正在激戰中，現場也找到4張沾有精液的衛生紙，黃警認為此事造成自己精神上極度痛苦，求償150萬。

檢察官認為黃姓司機隱瞞已婚身分，不僅破壞黃警與妻子的婚姻，且故意以違背善良風俗方法侵害黃警配偶權，對此依通姦罪判阿銘1年6個月；同時黃警也向客運公司提告，認為公司未善盡督導管理之責任，讓黃姓司機公器私用，但法官認為此事屬黃姓司機私人行為，超出公司指揮監督的範圍，因此客運公司無須賠償黃警，至於黃姓司機應賠償精神撫慰金60萬給黃警為當。

(中時新聞網)