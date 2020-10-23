台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭指出，高壓氧治療可幫助腦部血流的重建、血管新生和腦神經細胞修復。（馮惠宜攝）

59歲黃女士去年12月間因心律不整猝死經CPR救回一命，卻已嚴重造成腦部缺氧損傷、癱瘓…，醫師甚至斷言，不是死就是變植物人，但她的先生朱源葆不放棄，不但讓她接受高壓氧治療超過150次，更輔以針灸、復健，黃女士奇蹟式從沒有意識進步到可以和人對話、甚至站起來走；朱源葆用公主抱的姿勢抱起太太，他戲稱，每個太太生病的男人都要學會這招，並且鼓勵所有腦傷家屬「要有信心、不要放棄」。

朱源葆回憶，太太去年12月14日猝死送醫，太太被救回後一直意識不清、癱瘓，期間他接到一次病危通知，從部立豐原醫院轉診到中國醫藥大學附醫院，也一度到台中國軍總醫院，每回轉院便被院方要求簽署放棄急救同意書，但他始終不願放棄，從事發一周後即開始讓太太接受兩次高壓氧治療，二月間轉到台中醫院開始每天一次的高壓氧治療。

黃女士（左二）經過150次高壓氧治療，意識從最低的三分進步到現在可走路、並與人對話。（馮惠宜攝）

他說，一開始太太進步很慢，到第30次太太突然會哭、會笑，7月6日也拔除氣切管、8月6日脫離尿管，現在更嘗試脫離鼻胃管，並且可以起身走路以及和人對話。

23日下午朱源葆如常的陪著太太到高壓氧中心接受治療，他說，自己從太太倒下來的那一天開始天天出入醫院，看到很多腦傷的病人，太太病情好轉，他也希望分享自己的心路歷程鼓勵更多家屬不要放棄。

台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭指出，高壓氧治療可幫助腦部血流的重建、血管新生和腦神經細胞修復，研究已顯示高壓氧治療可以「喚醒」因缺氧而休眠的腦細胞，恢復其原有的功能。但他也強調，一路走來，看到朱先生對太太用情至深，醫護人員也相當感動，家人的陪伴對患者也是相當重要的支柱。

(中時 )