美股三大指數隔夜收紅，造好氣氛，美國大選總統辯論會在亞洲上午時間舉行，沒有出現太多驚人意外，穩定了市場情緒，恆指開低走高，連六日收漲。

周五香港恆生指數收漲132.65點或+0.54%，為24918.78點。國企股(H股)漲40.41點或+0.40%，為10125.59點。銀行股和石油天然氣股表現最好，分別上漲2.31%和1.69%，保險股居第三漲1.65%。大盤全日成交金額為1116.48億港元。

繼先前中資銀行領漲後，今日香港本地銀行走高，恆生銀行漲5.5%，中銀香港漲2.5%

俄羅斯總統普丁表示，準備在必要時削減石油產量。中海油漲7.2%，中石油河中石化皆漲超過6%，市場所謂的「三桶油」表現強勁。

中國平安漲2.3%，港交所資料顯示，摩根大通在本周一買入中國平安H股1197萬股，涉及資金約10億港元。其他保險股亦上漲，中國太平漲8.0%，中國太保漲3.8%。

阿里巴巴跌0.66%，報298港元。市場傳出鴻海郭台銘出清阿里持股。富士康創投日前宣布，以每股310.68美元沽售阿里美國ADS，交易金額1.9億美元。市場估算，在本月初富士康賣出63萬股阿里ADS之後，此次算是為完全出清了阿里ADS。

(時報資訊)