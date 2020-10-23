中租-KY(5871)下半年營運動能轉強，2020年9月、第三季、前三季獲利全數改寫新高，表現優於預期，激勵中租今（23）日股價放量走揚。終場上漲4.35％、收於全日最高點144元，創上市以來新高價，成交量暴增4.84倍至9758元，三大法人擴大買超達4561張。

中租9月自結合併營收52.44億元，月增3.03％、年增2.37％，創歷史第3高。歸屬母公司稅後淨利15.19億元，月增0.71％、年增達21.05％，改寫歷史新高。每股盈餘（EPS）1.1元，優於8月1.09元及去年同期追溯調整後的約0.91元。

合計中租第三季合併營收153.58億元，季增7.41％、年增0.48％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利44.87億元，季增達13.13％、年增達16.15％，改寫歷史新高。每股盈餘3.25元，優於第二季2.87元及去年同期追溯調整後的約2.8元，亦創歷史新高。

累計中租前三季合併營收435.99億元、年增1.98％，歸屬母公司稅後淨利123.76億元、年增7.79％，每股盈餘8.96元，三者齊創同期新高。觀察主要營運地區獲利狀況，以台灣年增21％最強、東協年增20％居次、中國大陸年增10％。

投顧法人表示，中租第三季獲利創高、表現優於預期，預估毛利率可望優於上半年的71％。展望後市，由於10～11月為差旅等報帳高峰，推估第四季毛利率將下滑，但下半年屬傳統融資旺季，且各地資產品質穩定、未見惡化，預期第四季每股盈餘有望維持3元左右。

由於下半年業務動能增溫，配合整體成本費用率控制得宜，投顧法人對中租營運後市維持樂觀看法，預期今年獲利可望續創新高、每股盈餘挑戰12元，明年亦可望續揚再創高，達成連4年賺逾1股本佳績，維持「買進」評等、目標價148元不變。

(時報資訊)