據信義全球資產統計，今年上市櫃建商買地火力全開，六都前三季累計土地交易金額已經835億元，全年有機會再度超過千億元，挑戰近年新高，其中台中市交易金額超車台北市，除了在地建商持續購地推案外，還見到許多北部建商進場布局，其次則是台北市的228億元，台南市的土地交易金額也快速增長，已經創下2015年以來的新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年上市櫃建商的土地交易金額，已經比2015到2017三年買的還要多，顯見建商明顯感受到景氣翻揚，手上建案穩定去化後更增添購地推案信心，不過雙北市的確房價地價較高，且取得土地不易，同時間大台北以外的一手市場景氣正熱，吸引北部建商持續南向購地推案，相較於幾年前建商為了撐過房市寒冬，實行「不買地、不推案、不交屋」的三不政策，當前房市景氣的確相對熱絡許多。

從統計金額顯示，台北市今年前三季累計上市櫃建商土地交易228億元，新北市則是136億元，受限於土地取得不易，雙北的土地成交金額低於台中市的287億元，觀察台中市今年以來非在地的上市櫃建商，包括興富發建設、遠雄建設、冠德建設與長虹建設，都進場買地做為未來推案使用。

除了台中市土地交易熱絡外，南台灣的台南市同樣受到開發商關注，今年以來上市櫃建商已經交易土地84億元，已經創下2015年以來新高，曾敬德表示，大台北以外的區域有許多重劃區可開發，加上有些屬於重劃後的土地分回標售，更吸引建商積極投入，而北部開發商南下推案也將過去以往常見的成屋銷售型態，進一步改變成為預售銷售型態。

(時報資訊)