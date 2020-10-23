◎真的沒得打了！中市公費流感疫苗 明起僅供幼兒施打

在民眾踴躍搶種下，台中市公費流感疫苗迄23日上午已使用超過50萬劑，目前僅剩先前造冊校園以及機構住民可接種，台中市衛生局緊急宣布24日起僅受理6個月至入學前幼兒流感疫苗接種，暫緩所有公費對象成人疫苗接種；另，衛生局表示，台中市目前僅出現3位民眾出現輕微的不良反應，並無嚴重副作用個案。

◎軍車變換車道不慎擦撞轎車 交通打結1小時

23歲胡男23日上午駕駛33化學兵群重型消毒車執行任務，行經中園路二段時，疑因精神恍惚、變換車道不慎，擦撞行駛於外側的自小客車，50歲涂姓女駕駛遭撞後，車身接連撞擊內側2台自小客車，兩線道頓時被4台車占滿，交通打結長達1小時。

◎立院三讀通過紓困3.0 首度刪減5300萬元

立法院院會今通過紓困3.0追加預算案三讀，規模2100億元的特別預算追加案，減列5300萬元，其餘全數未凍結，這是紓困特別預算首度有預算被砍。

◎北市跨年 黃珊珊：1例本土就戴口罩取消飲食攤

北市觀傳局日前宣布，單週若出現逾15例新冠肺炎確診案例，將就停辦跨年活動，但是否包含境外案例，台北市長柯文哲今也澄清，不包含境外案例。北市副市長黃珊珊強調，若出現1本土案例，跨年活動就需全程戴口罩，並取消飲食攤位，而單週出現15例本土案例，則考慮取消跨年活動，將會在一週前宣布。

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(中時新聞網)