立法院三讀通過紓困3.0特別預算，行政院長蘇貞昌也在臉書發出感謝文，說萬事莫如防疫急，政府要繼續拚防疫、保就業，接下來也是研發、採購疫苗的關鍵時機，政府會堅守疫情。

蘇揆在臉書表示，自疫情開始，政府總計紓困1340萬人、有103萬員工免於失業、12萬家廠商免於倒閉。

蘇揆並說，台灣防疫有成，政府也推出種種紓困振興方案，9月的失業率已經降到半年新低。8月份跟去年相比，零售業成長8.2％破史上新高、餐飲業成長2％、藥妝業成長4.1％，消費最前線的業績都已經擺脫衰退、開始正成長。9月外銷訂單近1兆5000億，也創下史上新高，這些都是很正面的信號。

不過，蘇揆也提及，全球每日確診數居高不下、持續影響國內產業。政府要繼續拚防疫、保就業，接下來也是研發、採購疫苗的關鍵時機，對於立法院通過「紓困3.0」特別預算追加案，他要特別表示感謝；萬事莫如防疫急，政府會繼續堅守疫情，照顧所有受創勞工的生計。

(中時 )