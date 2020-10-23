電動車大廠特斯拉21日盤後公布2020 年第3季財報，不僅營收、獲利皆優於市場預期，有望遭到新冠肺炎疫情肆虐的2020年繳交出首次全年獲利的成績單，許多投行紛紛認錯先前的空頭報告，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)表示，他從未如此對特斯拉未來樂觀過。然而，馬斯克創辦另外一家企業SpaceX，對於太空產業業務不斷擴展，分析師認為，該公司有機會在該產業穩固地位，估值將達逾1000億美元(約2.89億元新台幣)。

據《CNBC》報導，摩根士丹利分析師Adam Jones表示，SpaceX業務包括發射太空船運送載運美國太空總署（NASA）太空人前往太空，也取得美國國防部數億美元的合約，以及利用星鏈計畫（Starlink）將數百顆衛星發射至太空軌道上，建立全球網路服務，將以上業務所帶來的獲利潛力計算，SpaceX的估值從7月的520億美元，上調至1010億美元。

馬斯克於2002 年在加州創辦太空運輸公司SpaceX後，該公司規模迅速成長，並透過研發團隊大幅降低太空運輸成本，至今已經執行過18項發射任務，並在全球衛星發射市場取得大多數合約，並在今年4月8日發射「獵鷹9號」火箭，將其搭載的「飛龍號」貨艙推進軌道，脫離的第一節主火漸順利返回海上降落，這也是SpaceX首次完成主火箭海上回收任務，此舉能大幅降低發射任務成本，並實現太空產業能夠商用的契機。

至於馬斯克上月宣稱，SpaceX的星鏈計畫有可能在幾年後會首次公開發行（IPO），讓該項目進入公開投資市場，不過前提是該計畫營收要持續成長，並且是平穩且可預期，這也才符合市場預期。

星鏈計畫為SpaceX將透過所發設的低軌道衛星群，提供覆蓋全球高速網路存取服務，該網路通訊架構不同於目前的無線行動通訊，將替偏遠地區與山區提供網路服務。不過，星鏈計畫也引發爭議，尤其以光污染（light pollution）對天文界的觀察甚鉅。

(中時新聞網)