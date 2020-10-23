荷蘭媒體「deVolkskrant」22日報導，日前美國總統川普的推特帳號，遭荷蘭白帽駭客蓋佛斯(Victor Gevers)「成功解鎖」密碼，蓋佛斯甚至還多次登入「悠遊」川普的推特帳戶。不過，此一「江湖傳聞」遭推特拒絕回應。

報導指出，身為重度推特成癮者的川普，卻對帳戶安全極其忽視。由於川普推特帳戶的密碼，就是他競選口號「2020讓美國再次偉大」(2020 Make America Great Again!)的縮寫「maga2020」，讓蓋佛斯成功猜出並登入。

不僅如此，蓋佛斯還好好欣賞一番川普的個人訊息，並用他的帳號「假造聖意」推文，還修改川普的個人資料。

這並非蓋佛斯首次造訪川普推特。早在2016年，蓋佛斯便嚐試破解川普推特帳號。此番他則試了4次卻都失敗，由於第5次再失敗帳戶就會鎖住，他靈機一動改用川普競選口號「maga2020!」，沒想到成功登入，可向川普的8700萬名粉絲「假傳聖旨」。

蓋佛斯補充，川普非常不重視資訊安全，連兩階段認證等基本措施都沒使用。不過，身為白帽駭客的蓋佛斯，幫助人們找尋資安漏洞本來就是其職責。因此，他將登入後的畫面截圖，並傳給川普本人還有美國政府以提醒他們安全上的漏洞。

蓋佛斯在寫給川普的信中建議，川普應該設定更長的密碼，例如「IWillMakeAmericaGreatAgain2020 !」，並採取2階段驗證；但川普並未回信。

因此，他只好從川普身旁的人著手，包括透過推特聯繫川普競選團隊、家人，甚至是中央情報局(CIA)、白宮、聯邦調查局(FBI)與推特本身，卻都毫無音訊。

不過，數天後美國特勤局已與蓋佛斯聯繫。在蓋佛斯協助下，川普推特的安全性已有所提升。然而，推特以從未針對個人帳戶發表意見為由，拒絕回應這則報導。

(中時新聞網)