曹查理近日力挺好友節目，大爆拍攝三級片極樂往事。(取自東網)

71歲資深港星曹查理，以擅長演出好色奸角聞名，出道近40年，共計演出超過80部大大小小的三級片，其中在葉玉卿主演《我為卿狂》賣力演出床戲出色，令人留下深刻印象，讓他又有「三級片一哥」封號。他戲外為人義氣，日前再次登上好友苑瓊丹主持節目，大爆當年拍攝三級片秘辛，果然再次引發話題。

退隱江湖多年的曹查理，日前在節目中應好友苑瓊丹要求，再度大爆當年拍攝三級片秘辛，他說最難忘的一次經歷，是在導演李翰祥的片中扮演好色皇帝，當時還跟著導演一同到韓國面試女演員。

曹查理還幫大家還原了香豔無邊的面試過程，現場找了一票有佳麗頭銜的韓國美女來面試，大約有20、30位，各個都脫光全裸任人挑，每一個都漂亮！但被問起戲外有何收穫？曹查理笑說當地攝氏零下十幾度，冷到都縮起來了。

曹查理因為拍攝多部三級片，給人玩世不恭的好色印象，但其實他為人潔身自愛、嚴守分寸，從未與圈內人發生關係，曾透漏他第一次演出三級片，對手是位泰國女星，而自己只有一塊布遮著，「我緊張得不得了，要拋開心理（壓力），一心只想著錢，想著收工後到哪花。」

(中時新聞網)