美國食品藥物管理局（FDA）22日（周四）批准吉立亞醫藥（Gilead Sciences）的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）為治療新冠肺炎的藥物，這也是第一個、也是唯一在美獲得正式認可的新冠病毒藥物。
受此帶動，吉立亞周四盤後股價大漲7.1％至64.98美元。
今年5月美國FDA核准瑞德西韋的緊急使用授權，意即儘管該藥品尚未正式獲得審核通過，但全美醫院與醫師允許使用該藥治療新冠肺炎的住院病患。
透過靜脈注射瑞德西韋，一些新冠病毒住院患者可縮短復原時間。吉立亞表示，該藥將用於12歲以上且必須住院的新冠病毒患者。美國總統川普本月稍早確診住院時，瑞德西韋即為用來治療川普的藥物之一。
根據吉立亞資料，瑞德西韋已獲得全球約50個國家核准或授權作為新冠病毒治療藥物。
接受瑞德西韋療法的患者，大多在5天的療程注射6劑的瑞德西韋，吉利亞另正在開發吸入性的藥劑，並且表示此藥不能製成藥丸服用，因為內部化學物質可能影響肝臟。
(工商 )
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