雙11採購旺季來臨，網路家庭（8044）宣布，今年雙11活動將開啟O2O跨界合作，首度進駐百貨商場設立實體快閃櫃位，旗下PChome 24h購物此次攜手「Global Mall環球購物中心」開跑雙11暖身活動，進駐實體推出PChome 24h購物「絕不退讓聚落」快閃櫃位，搶攻虛實整合商機。

網家執行長蔡凱文表示，每年的雙11活動已經成為全台消費者最期待的採購時機，今年首度延展雙11活動戰線至線下，增加實體商場的消費場域，攜手Global Mall環球購物中心，鎖定商圈人潮，加速消除線上、線下市場的界線，希望將網購獨家販售的商品帶進人潮眾多的實體商場，讓消費者有機會在現場體驗質感商品，創造互動，同時提升消費者黏著度。

網家表示，為滿足消費者360度全方位生活需求，且看好虛實整合商機崛起，PChome 24h購物營造多元創新消費體驗和形塑各類型場景，今年雙11更展開多元跨界的策略布局，整合線上到線下，採多通路分進合擊，將全面搶佔消費者的心，助攻即將到來的雙11重頭戲。

PChome 24h購物將首度推出「絕不退讓聚落」實體快閃櫃位，集結八大知名品牌，正式進駐Global Mall新北中和。其中，更獨家推出理膚寶水、TTM提提研、LANEIGE蘭芝等一線大牌。

此外，PChome 24h購物也透過「PChomeX家好選物」優質選物，精選系列商品傳遞品味質感的新生活理念，像是baan台北米其林餐盤推薦泰式雪糕及拌麵、HANARO OKCOOK韓國道地即食料理、台灣創新美食名店麻膳堂水餃、嘉義人氣炸全雞名店桃城雞排等，讓消費者在家也能輕鬆品嚐如同餐廳現做的美味料理，運用品牌優勢加重搶客力道，提前炒熱雙11氣氛，推升年底採購季買氣。

(工商 )